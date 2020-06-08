شاهد.. مسن يدعو الله أن يرفع البلاء عن البلاد وسط أمطار "قريع بني مالك"

سالت على إثرها الأودية والشعاب وصاحبها تساقط كميات من البرد

شهد مركز القريع بني مالك في محافظة ميسان، هطول أمطار غزيرة، شملت المركز وضواحيه، سالت على إثرها الأودية والشعاب، صاحبها تساقط كميات من البرد والتي كست المركز بالبياض.

وفي التفاصيل، أظهر الفيديو أحد سكان مركز القريع بني مالك، وهو مُسن، ظهر في المقطع رافعًا صوته، وهو يدعو الله متضرعًا بأن يرفع البلاء عن العباد والبلاد، وأن يحمي هذه البلاد .



