أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن لدى بلاده "معلومات دقيقة" تؤكد وجود مقاتلين سوريين أرسلتهم تركيا للقتال في قره باغ. وقال "ماكرون" بعد وصوله إلى بروكسل للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي: "لدينا معلومات دقيقة تشير إلى أن مسلحين سوريين غادروا ساحة المعركة في غازي عنتاب بجنوب تركيا للانضمام إلى القتال في قره باغ"، طبقاً لوكالة " تاس" الروسية. وأضاف الرئيس الفرنسي: "هذا أمر خطير للغاية. سنناقش هذا خلال الساعات القادمة في القمة". ومنذ اندلاع المعارك بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم قره باغ المتنازع عليه، الأحد الماضي، اتهمت يريفان أنقرة بإرسال مرتزقة سوريين كانوا يقاتلون في سوريا إلى باكو للمشاركة في الأعمال القتالية، وهو ما تنفيه أذربيجان.

الرئيس الفرنسي يكشف: تركيا نقلت مرتزقة سوريين للقتال مع أذربيجان صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-01 أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن لدى بلاده "معلومات دقيقة" تؤكد وجود مقاتلين سوريين أرسلتهم تركيا للقتال في قره باغ.

وقال "ماكرون" بعد وصوله إلى بروكسل للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي: "لدينا معلومات دقيقة تشير إلى أن مسلحين سوريين غادروا ساحة المعركة في غازي عنتاب بجنوب تركيا للانضمام إلى القتال في قره باغ"، طبقاً لوكالة " تاس" الروسية.

وأضاف الرئيس الفرنسي: "هذا أمر خطير للغاية. سنناقش هذا خلال الساعات القادمة في القمة".

ومنذ اندلاع المعارك بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم قره باغ المتنازع عليه، الأحد الماضي، اتهمت يريفان أنقرة بإرسال مرتزقة سوريين كانوا يقاتلون في سوريا إلى باكو للمشاركة في الأعمال القتالية، وهو ما تنفيه أذربيجان.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 05:18 PM

الرئيس الفرنسي يكشف: تركيا نقلت مرتزقة سوريين للقتال مع أذربيجان قال: لدينا معلومات دقيقة.. و"هذا أمر خطير للغاية"





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أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن لدى بلاده "معلومات دقيقة" تؤكد وجود مقاتلين سوريين أرسلتهم تركيا للقتال في قره باغ.

وقال "ماكرون" بعد وصوله إلى بروكسل للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي: "لدينا معلومات دقيقة تشير إلى أن مسلحين سوريين غادروا ساحة المعركة في غازي عنتاب بجنوب تركيا للانضمام إلى القتال في قره باغ"، طبقاً لوكالة " تاس" الروسية.

وأضاف الرئيس الفرنسي: "هذا أمر خطير للغاية. سنناقش هذا خلال الساعات القادمة في القمة".

ومنذ اندلاع المعارك بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم قره باغ المتنازع عليه، الأحد الماضي، اتهمت يريفان أنقرة بإرسال مرتزقة سوريين كانوا يقاتلون في سوريا إلى باكو للمشاركة في الأعمال القتالية، وهو ما تنفيه أذربيجان.