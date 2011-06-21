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"آل عريعر" شيخاً لقبائل الال حيان ووادعة جنوب ظهران الجنوب

صدر قرار أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزير، بتنصيب الشيخ عبدالله بن سعد بن سعد آل عريعر شيخاً لقبائل الال حيان ووادعة جنوب ظهران الجنوب خلفاً لوالده سعد بن سعد آل عريعر المتوفي رحمه الله.

وبهذه المناسبة، عبر الشيخ عبدالله سعد بن سعد آل عريعر عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة عسير، مثمناً له هذه الثقة الغالية.

كما قدم "آل عريعر" شكره لمحافظ محافظة ظهران الجنوب محمد فلاح القرقاح، داعياً الله -عز وجل- أن يعينه ويوفقه لكل ما فيه خير ومصلحة هذا الوطن الغالي.

وتبارك أسرة آل عريعر للشيخ عبدالله على هذه الثقة، متمنين له التوفيق لما فيه خدمة دينه ووطنه.

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"آل عريعر" شيخاً لقبائل الال حيان ووادعة جنوب ظهران الجنوب
سبق

صدر قرار أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزير، بتنصيب الشيخ عبدالله بن سعد بن سعد آل عريعر شيخاً لقبائل الال حيان ووادعة جنوب ظهران الجنوب خلفاً لوالده سعد بن سعد آل عريعر المتوفي رحمه الله.

وبهذه المناسبة، عبر الشيخ عبدالله سعد بن سعد آل عريعر عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة عسير، مثمناً له هذه الثقة الغالية.

كما قدم "آل عريعر" شكره لمحافظ محافظة ظهران الجنوب محمد فلاح القرقاح، داعياً الله -عز وجل- أن يعينه ويوفقه لكل ما فيه خير ومصلحة هذا الوطن الغالي.

وتبارك أسرة آل عريعر للشيخ عبدالله على هذه الثقة، متمنين له التوفيق لما فيه خدمة دينه ووطنه.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
12:31 AM
اخر تعديل
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
02:06 AM

"آل عريعر" شيخاً لقبائل الال حيان ووادعة جنوب ظهران الجنوب

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صحيفة سبق الإلكترونية - ظهران الجنوب
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صدر قرار أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزير، بتنصيب الشيخ عبدالله بن سعد بن سعد آل عريعر شيخاً لقبائل الال حيان ووادعة جنوب ظهران الجنوب خلفاً لوالده سعد بن سعد آل عريعر المتوفي رحمه الله.

وبهذه المناسبة، عبر الشيخ عبدالله سعد بن سعد آل عريعر عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة عسير، مثمناً له هذه الثقة الغالية.

كما قدم "آل عريعر" شكره لمحافظ محافظة ظهران الجنوب محمد فلاح القرقاح، داعياً الله -عز وجل- أن يعينه ويوفقه لكل ما فيه خير ومصلحة هذا الوطن الغالي.

وتبارك أسرة آل عريعر للشيخ عبدالله على هذه الثقة، متمنين له التوفيق لما فيه خدمة دينه ووطنه.

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