زاد فريق الفيحاء من جراح منافسه الاتحاد، بعدما تغلب عليه في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على أرض ملعب مدينة المجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم. وانتهت المباراة بفوز الفيحاء بأربعة أهداف لهدف؛ حيث كان الفيحاء هو البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه روني فيرنانديز في الدقيقة 3، قبل أن يتعادل رومارينهو للاتحاد في الدقيقة 24. مع بداية الشوط الثاني، وفي الدقيقة 49، نجح محترف الفيحاء اللاعب صامويل أوسو، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه، ثم يضيف محترفه روني فيرنانديز الهدف الثاني له والثالث للفيحاء في الدقيقة 70، وفي الدقيقة 91 نجح فيرنانديز في تسجيل الهاتريك له والرابع للبرتقالي. بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفيحاء للنقطة الـ16، في حين يستقر رصيد الاتحاد عن النقطة 12 ليتأزم موقفه كثيرًا في المسابقة. الاتحاد يمرّ بظروف بالغة الصعوبة؛ بسبب تواجد أربعة محترفين فقط في صفوفه، بعد فسخ المغربي داكوستا لعقده، ورحيل الأرجنتيني فيكيو والتشيلي لويس خيمينيز.

دوري كأس الأمير "محمد بن سلمان.. "الفيحاء" يزيد جراح "الاتحاد" ويلقي به إلى المجهول محمد السيّد سبق 2019-12-19 زاد فريق الفيحاء من جراح منافسه الاتحاد، بعدما تغلب عليه في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على أرض ملعب مدينة المجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.



وانتهت المباراة بفوز الفيحاء بأربعة أهداف لهدف؛ حيث كان الفيحاء هو البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه روني فيرنانديز في الدقيقة 3، قبل أن يتعادل رومارينهو للاتحاد في الدقيقة 24.



مع بداية الشوط الثاني، وفي الدقيقة 49، نجح محترف الفيحاء اللاعب صامويل أوسو، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه، ثم يضيف محترفه روني فيرنانديز الهدف الثاني له والثالث للفيحاء في الدقيقة 70، وفي الدقيقة 91 نجح فيرنانديز في تسجيل الهاتريك له والرابع للبرتقالي.



بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفيحاء للنقطة الـ16، في حين يستقر رصيد الاتحاد عن النقطة 12 ليتأزم موقفه كثيرًا في المسابقة.



الاتحاد يمرّ بظروف بالغة الصعوبة؛ بسبب تواجد أربعة محترفين فقط في صفوفه، بعد فسخ المغربي داكوستا لعقده، ورحيل الأرجنتيني فيكيو والتشيلي لويس خيمينيز.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441 05:28 PM

دوري كأس الأمير "محمد بن سلمان.. "الفيحاء" يزيد جراح "الاتحاد" ويلقي به إلى المجهول





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زاد فريق الفيحاء من جراح منافسه الاتحاد، بعدما تغلب عليه في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على أرض ملعب مدينة المجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.



وانتهت المباراة بفوز الفيحاء بأربعة أهداف لهدف؛ حيث كان الفيحاء هو البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه روني فيرنانديز في الدقيقة 3، قبل أن يتعادل رومارينهو للاتحاد في الدقيقة 24.



مع بداية الشوط الثاني، وفي الدقيقة 49، نجح محترف الفيحاء اللاعب صامويل أوسو، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه، ثم يضيف محترفه روني فيرنانديز الهدف الثاني له والثالث للفيحاء في الدقيقة 70، وفي الدقيقة 91 نجح فيرنانديز في تسجيل الهاتريك له والرابع للبرتقالي.



بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفيحاء للنقطة الـ16، في حين يستقر رصيد الاتحاد عن النقطة 12 ليتأزم موقفه كثيرًا في المسابقة.



الاتحاد يمرّ بظروف بالغة الصعوبة؛ بسبب تواجد أربعة محترفين فقط في صفوفه، بعد فسخ المغربي داكوستا لعقده، ورحيل الأرجنتيني فيكيو والتشيلي لويس خيمينيز.