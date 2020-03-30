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مخالفة "استقبال الزبائن وإغلاق الباب" تغلق "صالون حلاقة" وتسلم الوافد لـ"أمن الطائف"

خالف التعليمات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس "كورونا" وصدرت بحقه العقوبات

أغلقت أمانة محافظة الطائف، الليلة، صالون حلاقة خالف الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن إغلاق صوالين الحلاقة كإجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وكثفت أمانة الطائف جهود منسوبيها على مدار الساعة من خلال جولاتها الميدانية التفقدية؛ للتأكد من التزام المنشآت بتعليمات الوقاية من فيروس "كورونا".

وفي تصرف فردي من وافد يعمل بأحد صوالين الحلاقة بالطائف، رصدت الفرق الرقابية عامل الصالون يستضيف عدداً من الزبائن ثم يغلق البوابة الرئيسة لإخفاء مخالفته للأنظمة وليتمكن من تقديم خدمة الحلاقة للزبائن، وعلى أثر ذلك جرى التنسيق مع الجهات الأمنية لاستلام العامل المخالف للإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وجرى إغلاق المنشأة، وإعداد محضر تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.

وكانت أمانة الطائف دعت ملاك المحال التجارية إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وشددت على عدم فتح المحال التجارية إلا بإذن من الجهات المختصة التي تهدف لسلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة وفق توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

الطائف أمانة الطائف صالون حلاقة إغلاق صوالين الحلاقة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مخالفة "استقبال الزبائن وإغلاق الباب" تغلق "صالون حلاقة" وتسلم الوافد لـ"أمن الطائف"
سبق

أغلقت أمانة محافظة الطائف، الليلة، صالون حلاقة خالف الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن إغلاق صوالين الحلاقة كإجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وكثفت أمانة الطائف جهود منسوبيها على مدار الساعة من خلال جولاتها الميدانية التفقدية؛ للتأكد من التزام المنشآت بتعليمات الوقاية من فيروس "كورونا".

وفي تصرف فردي من وافد يعمل بأحد صوالين الحلاقة بالطائف، رصدت الفرق الرقابية عامل الصالون يستضيف عدداً من الزبائن ثم يغلق البوابة الرئيسة لإخفاء مخالفته للأنظمة وليتمكن من تقديم خدمة الحلاقة للزبائن، وعلى أثر ذلك جرى التنسيق مع الجهات الأمنية لاستلام العامل المخالف للإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وجرى إغلاق المنشأة، وإعداد محضر تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.

وكانت أمانة الطائف دعت ملاك المحال التجارية إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وشددت على عدم فتح المحال التجارية إلا بإذن من الجهات المختصة التي تهدف لسلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة وفق توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
10:36 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:27 AM

مخالفة "استقبال الزبائن وإغلاق الباب" تغلق "صالون حلاقة" وتسلم الوافد لـ"أمن الطائف"

خالف التعليمات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس "كورونا" وصدرت بحقه العقوبات

A A A
متعب البقمي - الطائف
3
6,917

أغلقت أمانة محافظة الطائف، الليلة، صالون حلاقة خالف الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن إغلاق صوالين الحلاقة كإجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وكثفت أمانة الطائف جهود منسوبيها على مدار الساعة من خلال جولاتها الميدانية التفقدية؛ للتأكد من التزام المنشآت بتعليمات الوقاية من فيروس "كورونا".

وفي تصرف فردي من وافد يعمل بأحد صوالين الحلاقة بالطائف، رصدت الفرق الرقابية عامل الصالون يستضيف عدداً من الزبائن ثم يغلق البوابة الرئيسة لإخفاء مخالفته للأنظمة وليتمكن من تقديم خدمة الحلاقة للزبائن، وعلى أثر ذلك جرى التنسيق مع الجهات الأمنية لاستلام العامل المخالف للإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وجرى إغلاق المنشأة، وإعداد محضر تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.

وكانت أمانة الطائف دعت ملاك المحال التجارية إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وشددت على عدم فتح المحال التجارية إلا بإذن من الجهات المختصة التي تهدف لسلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة وفق توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

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