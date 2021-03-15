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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخّخة على خميس مشيط

أكدت وقوفها التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لحماية أمنها

أدانت مملكة البحرين، إطلاق ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، طائرة مفخّخة على مدينة خميس مشيط، ووصفته بأنه عمل إرهابي جبان يستهدف المدنيين وينتهك القانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، وقوف بلادها وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى إدانة تلك الاعتداءات الحوثية المتواصلة على المدن والمنشآت والمدنيين في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخّخة على خميس مشيط
سبق

أدانت مملكة البحرين، إطلاق ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، طائرة مفخّخة على مدينة خميس مشيط، ووصفته بأنه عمل إرهابي جبان يستهدف المدنيين وينتهك القانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، وقوف بلادها وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى إدانة تلك الاعتداءات الحوثية المتواصلة على المدن والمنشآت والمدنيين في المملكة.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
11:16 AM

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخّخة على خميس مشيط

أكدت وقوفها التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لحماية أمنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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أدانت مملكة البحرين، إطلاق ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، طائرة مفخّخة على مدينة خميس مشيط، ووصفته بأنه عمل إرهابي جبان يستهدف المدنيين وينتهك القانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، وقوف بلادها وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى إدانة تلك الاعتداءات الحوثية المتواصلة على المدن والمنشآت والمدنيين في المملكة.

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