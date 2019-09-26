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"الجبير" يبحث مع "غريفيث" عددًا من الموضوعات المشتركة

في مقر الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بحضور مندوب المملكة الدائم للأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.
وجرى خلال اللقاء الذي كان على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

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"الجبير" يبحث مع "غريفيث" عددًا من الموضوعات المشتركة
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بحضور مندوب المملكة الدائم للأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.
وجرى خلال اللقاء الذي كان على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
08:53 AM
اخر تعديل
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
09:40 AM

"الجبير" يبحث مع "غريفيث" عددًا من الموضوعات المشتركة

في مقر الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بحضور مندوب المملكة الدائم للأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.
وجرى خلال اللقاء الذي كان على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

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