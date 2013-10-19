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"أتمنى أن يحدث هذا لي يوماً" .. "ترامب" يسخر من مديح الإعلام لكولن باول

أشار إلى ارتكابه أخطاء كبيرة في العراق

‬قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، غداة وفاة كولن باول وزير الخارجية في عهد جورج بوش الابن: "إن باول ارتكب الكثير من الأخطاء، لكن على أي حال فليرقد بسلام".

وأضاف "ترامب" في بيان أوردته "فرانس 24": "من الجميل رؤية التعامل الرائع لوسائل الإعلام المضللة مع الراحل كولن بأول، الذي ارتكب أخطاء كبيرة في العراق ولا سيما في ما يتعلق بما سمي أسلحة الدمار الشامل، وآمل أن يحدث هذا لي يوماً ما أيضاً".

واتهم الرئيس السابق "باول" بأنه جمهوري بالاسم فقط والأول دائماً في مهاجمة الجمهوريين الآخرين"، وكان ذلك سبب انتقاد متكرر للرجل، الذي كان أول أميركي من أصل إفريقي يتولى قيادة الجيش ثم وزارة الخارجية.

وكثيراً ما انتقد "باول" دونالد ترامب بشدة، وفي عام 2016، دعم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ضد الملياردير الجمهوري، وبعد أربع سنوات أعلن أنه سيصوت لجو بايدن متهماً الرئيس الجمهوري بـ"الكذب طوال الوقت".

وتوفي "باول" الذي كان أحد أشد منتقدي الرئيس الجمهوري السابق، عن عمر ناهز 84 عاما؛ بسبب مضاعفات إصابته بـ"كوفيد-19"، وقد نعته شخصيات سياسية أمريكية بينها الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"أتمنى أن يحدث هذا لي يوماً" .. "ترامب" يسخر من مديح الإعلام لكولن باول
سبق

‬قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، غداة وفاة كولن باول وزير الخارجية في عهد جورج بوش الابن: "إن باول ارتكب الكثير من الأخطاء، لكن على أي حال فليرقد بسلام".

وأضاف "ترامب" في بيان أوردته "فرانس 24": "من الجميل رؤية التعامل الرائع لوسائل الإعلام المضللة مع الراحل كولن بأول، الذي ارتكب أخطاء كبيرة في العراق ولا سيما في ما يتعلق بما سمي أسلحة الدمار الشامل، وآمل أن يحدث هذا لي يوماً ما أيضاً".

واتهم الرئيس السابق "باول" بأنه جمهوري بالاسم فقط والأول دائماً في مهاجمة الجمهوريين الآخرين"، وكان ذلك سبب انتقاد متكرر للرجل، الذي كان أول أميركي من أصل إفريقي يتولى قيادة الجيش ثم وزارة الخارجية.

وكثيراً ما انتقد "باول" دونالد ترامب بشدة، وفي عام 2016، دعم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ضد الملياردير الجمهوري، وبعد أربع سنوات أعلن أنه سيصوت لجو بايدن متهماً الرئيس الجمهوري بـ"الكذب طوال الوقت".

وتوفي "باول" الذي كان أحد أشد منتقدي الرئيس الجمهوري السابق، عن عمر ناهز 84 عاما؛ بسبب مضاعفات إصابته بـ"كوفيد-19"، وقد نعته شخصيات سياسية أمريكية بينها الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
08:49 PM

"أتمنى أن يحدث هذا لي يوماً" .. "ترامب" يسخر من مديح الإعلام لكولن باول

أشار إلى ارتكابه أخطاء كبيرة في العراق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، غداة وفاة كولن باول وزير الخارجية في عهد جورج بوش الابن: "إن باول ارتكب الكثير من الأخطاء، لكن على أي حال فليرقد بسلام".

وأضاف "ترامب" في بيان أوردته "فرانس 24": "من الجميل رؤية التعامل الرائع لوسائل الإعلام المضللة مع الراحل كولن بأول، الذي ارتكب أخطاء كبيرة في العراق ولا سيما في ما يتعلق بما سمي أسلحة الدمار الشامل، وآمل أن يحدث هذا لي يوماً ما أيضاً".

واتهم الرئيس السابق "باول" بأنه جمهوري بالاسم فقط والأول دائماً في مهاجمة الجمهوريين الآخرين"، وكان ذلك سبب انتقاد متكرر للرجل، الذي كان أول أميركي من أصل إفريقي يتولى قيادة الجيش ثم وزارة الخارجية.

وكثيراً ما انتقد "باول" دونالد ترامب بشدة، وفي عام 2016، دعم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ضد الملياردير الجمهوري، وبعد أربع سنوات أعلن أنه سيصوت لجو بايدن متهماً الرئيس الجمهوري بـ"الكذب طوال الوقت".

وتوفي "باول" الذي كان أحد أشد منتقدي الرئيس الجمهوري السابق، عن عمر ناهز 84 عاما؛ بسبب مضاعفات إصابته بـ"كوفيد-19"، وقد نعته شخصيات سياسية أمريكية بينها الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

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