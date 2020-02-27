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"صحة الباطن" تواصل تفعيل إجراءات المراقبة للقادمين عبر منفذ الرقعي

على مدار الساعة للتأكد من سلامتهم من كورونا والتعامل مع الحالات المشتبه بها

تواصل صحة حفر الباطن الإجراءات الوقائية والاحترازية المشدّدة للتصدي لفيروس كورونا الجديد، من خلال تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لهذا المرض من خلال مركز المراقبة الصحي بمنفذ الرقعي لفحص القادمين عبر المنفذ بفرق طبية على مدار الساعة، للتأكد من سلامتهم والتعامل مع الحالات المشتبه بها.

كما تقدم الطواقم الطبية بمنفذ الرقعي الإرشادات والنصائح الوقائية اللازمة للمسافرين القادمين عبر المنفذ لتفادي العدوى بالفيروس عن طريق توعيتهم بالطرق الصحيحة لتجنب المرض، فيما شددت صحة حفر الباطن الرقابة على منفذ الرقعي لمنع دخول أي حالات مصابة إلى البلاد.

وكان مركز القيادة والتحكم قد أوضح أن الأعراض الشائعة للعدوى هي الأعراض التنفسية الحادة مثل: الحمى، ألم بالحلق والسعال، وضيق التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي، والمتلازمة التنفسية الحادة وأنه يلزم اتباع تعريف الحالة المحدث الوارد من مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة.
كما تؤكد صحة حفر الباطن على جاهزية المستشفى المخصص لاستقبال حالات الاشتباه والتعامل معها وفق الموجهات الواردة من وزارة الصحة من نقل وعزل وتشخيص وتدبير المعالجة.

صحة حفر الباطن منفذ الرقعي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الباطن" تواصل تفعيل إجراءات المراقبة للقادمين عبر منفذ الرقعي
سبق

تواصل صحة حفر الباطن الإجراءات الوقائية والاحترازية المشدّدة للتصدي لفيروس كورونا الجديد، من خلال تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لهذا المرض من خلال مركز المراقبة الصحي بمنفذ الرقعي لفحص القادمين عبر المنفذ بفرق طبية على مدار الساعة، للتأكد من سلامتهم والتعامل مع الحالات المشتبه بها.

كما تقدم الطواقم الطبية بمنفذ الرقعي الإرشادات والنصائح الوقائية اللازمة للمسافرين القادمين عبر المنفذ لتفادي العدوى بالفيروس عن طريق توعيتهم بالطرق الصحيحة لتجنب المرض، فيما شددت صحة حفر الباطن الرقابة على منفذ الرقعي لمنع دخول أي حالات مصابة إلى البلاد.

وكان مركز القيادة والتحكم قد أوضح أن الأعراض الشائعة للعدوى هي الأعراض التنفسية الحادة مثل: الحمى، ألم بالحلق والسعال، وضيق التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي، والمتلازمة التنفسية الحادة وأنه يلزم اتباع تعريف الحالة المحدث الوارد من مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة.
كما تؤكد صحة حفر الباطن على جاهزية المستشفى المخصص لاستقبال حالات الاشتباه والتعامل معها وفق الموجهات الواردة من وزارة الصحة من نقل وعزل وتشخيص وتدبير المعالجة.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
04:10 PM

"صحة الباطن" تواصل تفعيل إجراءات المراقبة للقادمين عبر منفذ الرقعي

على مدار الساعة للتأكد من سلامتهم من كورونا والتعامل مع الحالات المشتبه بها

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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تواصل صحة حفر الباطن الإجراءات الوقائية والاحترازية المشدّدة للتصدي لفيروس كورونا الجديد، من خلال تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لهذا المرض من خلال مركز المراقبة الصحي بمنفذ الرقعي لفحص القادمين عبر المنفذ بفرق طبية على مدار الساعة، للتأكد من سلامتهم والتعامل مع الحالات المشتبه بها.

كما تقدم الطواقم الطبية بمنفذ الرقعي الإرشادات والنصائح الوقائية اللازمة للمسافرين القادمين عبر المنفذ لتفادي العدوى بالفيروس عن طريق توعيتهم بالطرق الصحيحة لتجنب المرض، فيما شددت صحة حفر الباطن الرقابة على منفذ الرقعي لمنع دخول أي حالات مصابة إلى البلاد.

وكان مركز القيادة والتحكم قد أوضح أن الأعراض الشائعة للعدوى هي الأعراض التنفسية الحادة مثل: الحمى، ألم بالحلق والسعال، وضيق التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي، والمتلازمة التنفسية الحادة وأنه يلزم اتباع تعريف الحالة المحدث الوارد من مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة.
كما تؤكد صحة حفر الباطن على جاهزية المستشفى المخصص لاستقبال حالات الاشتباه والتعامل معها وفق الموجهات الواردة من وزارة الصحة من نقل وعزل وتشخيص وتدبير المعالجة.

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