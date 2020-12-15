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أسعار النفط تكتسي بالأخضر.. "برنت" عند 50.4 دولارًا

بينما تجاوز الخام الأمريكي 47 دولارًا خلال التعاملات

تحولت أسعار النفط للون الأخضر اليوم؛ حيث بلغ خام برنت 50.4 دولارًا بينما تجاوز الخام الأمريكي 47 دولارًا خلال التعاملات.

وكانت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، قد انخفضت اليوم بنسبة 0.3% لتتداول عند 50.2 دولارًا للبرميل.

كما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 0.2% لتتداول عند 46.9 دولارًا للبرميل.

ووفق "رويترز" كانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق "أوبك+" على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تكتسي بالأخضر.. "برنت" عند 50.4 دولارًا
سبق

تحولت أسعار النفط للون الأخضر اليوم؛ حيث بلغ خام برنت 50.4 دولارًا بينما تجاوز الخام الأمريكي 47 دولارًا خلال التعاملات.

وكانت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، قد انخفضت اليوم بنسبة 0.3% لتتداول عند 50.2 دولارًا للبرميل.

كما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 0.2% لتتداول عند 46.9 دولارًا للبرميل.

ووفق "رويترز" كانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق "أوبك+" على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
01:09 PM

أسعار النفط تكتسي بالأخضر.. "برنت" عند 50.4 دولارًا

بينما تجاوز الخام الأمريكي 47 دولارًا خلال التعاملات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحولت أسعار النفط للون الأخضر اليوم؛ حيث بلغ خام برنت 50.4 دولارًا بينما تجاوز الخام الأمريكي 47 دولارًا خلال التعاملات.

وكانت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، قد انخفضت اليوم بنسبة 0.3% لتتداول عند 50.2 دولارًا للبرميل.

كما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 0.2% لتتداول عند 46.9 دولارًا للبرميل.

ووفق "رويترز" كانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق "أوبك+" على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام.

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