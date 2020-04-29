"هدف" يطلق ملفًّا إلكترونيًّا يضم 7 برامج ومبادرات لدعم توظيف القوى الوطنية

ويأتي إطلاق الملف الإلكتروني تماشياً مع الإجراءات الحكومية للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على القطاع الخاص، ولدعم تدريب وتأهيل وتوظيف القوى الوطنية وضمان استقرارها وظيفيًا، بسبب جائحة كورونا.
وتضمن الملف الإلكتروني للمبادرات روابط تسجيل لكل برنامج ومبادرة، في حين جاءت المبادرات السبع على النحو الآتي: مبادرة دعم التوظيف، وبرنامج التدريب الإلكتروني "دروب"، والبوابة الوطنية للعمل "طاقات"، ومنصة الإرشاد والتثقيف المهني "سبل"، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، وبرنامج تسعة أعشار.
ويأتي إطلاق الملف الإلكتروني تماشياً مع الإجراءات الحكومية للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على القطاع الخاص، ولدعم تدريب وتأهيل وتوظيف القوى الوطنية وضمان استقرارها وظيفيًا، بسبب جائحة كورونا.
وتضمن الملف الإلكتروني للمبادرات روابط تسجيل لكل برنامج ومبادرة، في حين جاءت المبادرات السبع على النحو الآتي: مبادرة دعم التوظيف، وبرنامج التدريب الإلكتروني "دروب"، والبوابة الوطنية للعمل "طاقات"، ومنصة الإرشاد والتثقيف المهني "سبل"، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، وبرنامج تسعة أعشار.
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
02:05 PM
"هدف" يطلق ملفًّا إلكترونيًّا يضم 7 برامج ومبادرات لدعم توظيف القوى الوطنية
تماشياً مع الإجراءات الحكومية للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على القطاع الخاص
ويأتي إطلاق الملف الإلكتروني تماشياً مع الإجراءات الحكومية للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على القطاع الخاص، ولدعم تدريب وتأهيل وتوظيف القوى الوطنية وضمان استقرارها وظيفيًا، بسبب جائحة كورونا.
وتضمن الملف الإلكتروني للمبادرات روابط تسجيل لكل برنامج ومبادرة، في حين جاءت المبادرات السبع على النحو الآتي: مبادرة دعم التوظيف، وبرنامج التدريب الإلكتروني "دروب"، والبوابة الوطنية للعمل "طاقات"، ومنصة الإرشاد والتثقيف المهني "سبل"، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، وبرنامج تسعة أعشار.