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"هدف" يطلق ملفًّا إلكترونيًّا يضم 7 برامج ومبادرات لدعم توظيف القوى الوطنية

تماشياً مع الإجراءات الحكومية للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على القطاع الخاص

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ملفًّا إلكترونيًّا يضم 7 برامج ومبادرات لدعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية خلال فترة العمل عن بُعد، وذلك من خلال الدخول على الرابط: https://crp.hrdf.org.sa/Downloads/RemoteSupport.pdf.

ويأتي إطلاق الملف الإلكتروني تماشياً مع الإجراءات الحكومية للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على القطاع الخاص، ولدعم تدريب وتأهيل وتوظيف القوى الوطنية وضمان استقرارها وظيفيًا، بسبب جائحة كورونا.

وتضمن الملف الإلكتروني للمبادرات روابط تسجيل لكل برنامج ومبادرة، في حين جاءت المبادرات السبع على النحو الآتي: مبادرة دعم التوظيف، وبرنامج التدريب الإلكتروني "دروب"، والبوابة الوطنية للعمل "طاقات"، ومنصة الإرشاد والتثقيف المهني "سبل"، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، وبرنامج تسعة أعشار.

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"هدف" يطلق ملفًّا إلكترونيًّا يضم 7 برامج ومبادرات لدعم توظيف القوى الوطنية
سبق

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ملفًّا إلكترونيًّا يضم 7 برامج ومبادرات لدعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية خلال فترة العمل عن بُعد، وذلك من خلال الدخول على الرابط: https://crp.hrdf.org.sa/Downloads/RemoteSupport.pdf.

ويأتي إطلاق الملف الإلكتروني تماشياً مع الإجراءات الحكومية للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على القطاع الخاص، ولدعم تدريب وتأهيل وتوظيف القوى الوطنية وضمان استقرارها وظيفيًا، بسبب جائحة كورونا.

وتضمن الملف الإلكتروني للمبادرات روابط تسجيل لكل برنامج ومبادرة، في حين جاءت المبادرات السبع على النحو الآتي: مبادرة دعم التوظيف، وبرنامج التدريب الإلكتروني "دروب"، والبوابة الوطنية للعمل "طاقات"، ومنصة الإرشاد والتثقيف المهني "سبل"، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، وبرنامج تسعة أعشار.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
02:05 PM

"هدف" يطلق ملفًّا إلكترونيًّا يضم 7 برامج ومبادرات لدعم توظيف القوى الوطنية

تماشياً مع الإجراءات الحكومية للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على القطاع الخاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
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أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ملفًّا إلكترونيًّا يضم 7 برامج ومبادرات لدعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية خلال فترة العمل عن بُعد، وذلك من خلال الدخول على الرابط: https://crp.hrdf.org.sa/Downloads/RemoteSupport.pdf.

ويأتي إطلاق الملف الإلكتروني تماشياً مع الإجراءات الحكومية للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على القطاع الخاص، ولدعم تدريب وتأهيل وتوظيف القوى الوطنية وضمان استقرارها وظيفيًا، بسبب جائحة كورونا.

وتضمن الملف الإلكتروني للمبادرات روابط تسجيل لكل برنامج ومبادرة، في حين جاءت المبادرات السبع على النحو الآتي: مبادرة دعم التوظيف، وبرنامج التدريب الإلكتروني "دروب"، والبوابة الوطنية للعمل "طاقات"، ومنصة الإرشاد والتثقيف المهني "سبل"، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، وبرنامج تسعة أعشار.

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