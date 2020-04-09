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القحطاني لـ"سبق": نصائح لأصحاب المشاريع الصغيرة.. "لا يموت عملك بسبب كورونا"

قال: الفترة القادمة فيها مجال للتفاوض والحصول على إيجارات بأسعار مخفضة

دعا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني، رواد الأعمال وملّاك المشاريع الصغيرة، إلى التركيز على ما يحدث الآن، والتفكير في كيفية إعادة بناء أعمالهم بشكل متميز فور انتهاء الجائحة.


وأكّد القحطاني أن الفترة القادمة فيها مساحة أكبر للتفاوض بشأن الإيجار مع المالك لمدة أطول بسعر مخفّض، هذا لمن اقتربت عقود إيجارهم.

ونصح بالبحث عن خبرة محترف مالي لرسم الطريق والمساعدة في تخطيط تكلفة إعادة فتح الأعمال الصغيرة.


وقال: "على أصحاب المشاريع الصغيرة البدء في وضع خطة لجعل ذلك ممكنًا، كما أنه من الممكن طلب مساعدة الأشخاص الذين نعتمد عليهم لأخذ آرائهم عن ماذا بعد؟".

ورأى القحطاني أنه من المهم في الفترة الحالية الاتصال بالبنك الذي يتعامل معه صاحب العمل أو المشروع، والبائعين وأي شخص آخر نعتمد عليه أو نعمل معه بانتظام؛ لدراسة الفوائد التي ممكن أن تحقق جراء الركود الاقتصادي الحالي، مع القيام بشكل دائم بإرسال رسائل بريد إلكتروني إلى المهمين والمرتبطين بنفس النشاط من موردين وعملاء.


وتابع: أهمية التواصل مع أي مجتمعات تعمل في نفس المجال لتبادل الآراء والنقاشات والحلول الممكنة مستقبلًا، مع البحث عن تحالفات استراتيجية محلية ودولية تضيف لمشروعك الصغير قيمة.

ورأى أنه من الأهمية بمكان التواصل المستمر عبر الإنترنت مع أصحاب الأعمال الآخرين؛ لمعرفة آليات تعاملهم مع الأزمة، مع مراعاة المعاملة الجيدة للموظفين وأفراد المجتمع جيدًا؛ فهم وقودنا القادم لإنعاش النشاط مرة أخرى.

وردًّا على معاناة البعض من الناحية المالية وكيفية التعامل معها.

وقال الخبير الاقتصادي: "هناك خطوات يجب اتخاذها الآن لتخفيف حالة الضغط المالي؛ أهمها قبول الوضع الراهن والتركيز على المهام التي يمكنك التحكُّم فيها، مع التقييم المستمرّ للموارد التي يمتلكها صاحب المشروع".


وتابع: "علينا التعرف على المحفزات العاطفية والتفكير في بيع بعض استثمارات حتى تدعم ماليًّا، والبعد عن الإفراط في الشراء".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القحطاني لـ"سبق": نصائح لأصحاب المشاريع الصغيرة.. "لا يموت عملك بسبب كورونا"
سبق

دعا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني، رواد الأعمال وملّاك المشاريع الصغيرة، إلى التركيز على ما يحدث الآن، والتفكير في كيفية إعادة بناء أعمالهم بشكل متميز فور انتهاء الجائحة.


وأكّد القحطاني أن الفترة القادمة فيها مساحة أكبر للتفاوض بشأن الإيجار مع المالك لمدة أطول بسعر مخفّض، هذا لمن اقتربت عقود إيجارهم.

ونصح بالبحث عن خبرة محترف مالي لرسم الطريق والمساعدة في تخطيط تكلفة إعادة فتح الأعمال الصغيرة.


وقال: "على أصحاب المشاريع الصغيرة البدء في وضع خطة لجعل ذلك ممكنًا، كما أنه من الممكن طلب مساعدة الأشخاص الذين نعتمد عليهم لأخذ آرائهم عن ماذا بعد؟".

ورأى القحطاني أنه من المهم في الفترة الحالية الاتصال بالبنك الذي يتعامل معه صاحب العمل أو المشروع، والبائعين وأي شخص آخر نعتمد عليه أو نعمل معه بانتظام؛ لدراسة الفوائد التي ممكن أن تحقق جراء الركود الاقتصادي الحالي، مع القيام بشكل دائم بإرسال رسائل بريد إلكتروني إلى المهمين والمرتبطين بنفس النشاط من موردين وعملاء.


وتابع: أهمية التواصل مع أي مجتمعات تعمل في نفس المجال لتبادل الآراء والنقاشات والحلول الممكنة مستقبلًا، مع البحث عن تحالفات استراتيجية محلية ودولية تضيف لمشروعك الصغير قيمة.

ورأى أنه من الأهمية بمكان التواصل المستمر عبر الإنترنت مع أصحاب الأعمال الآخرين؛ لمعرفة آليات تعاملهم مع الأزمة، مع مراعاة المعاملة الجيدة للموظفين وأفراد المجتمع جيدًا؛ فهم وقودنا القادم لإنعاش النشاط مرة أخرى.

وردًّا على معاناة البعض من الناحية المالية وكيفية التعامل معها.

وقال الخبير الاقتصادي: "هناك خطوات يجب اتخاذها الآن لتخفيف حالة الضغط المالي؛ أهمها قبول الوضع الراهن والتركيز على المهام التي يمكنك التحكُّم فيها، مع التقييم المستمرّ للموارد التي يمتلكها صاحب المشروع".


وتابع: "علينا التعرف على المحفزات العاطفية والتفكير في بيع بعض استثمارات حتى تدعم ماليًّا، والبعد عن الإفراط في الشراء".

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
04:36 PM

القحطاني لـ"سبق": نصائح لأصحاب المشاريع الصغيرة.. "لا يموت عملك بسبب كورونا"

قال: الفترة القادمة فيها مجال للتفاوض والحصول على إيجارات بأسعار مخفضة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني، رواد الأعمال وملّاك المشاريع الصغيرة، إلى التركيز على ما يحدث الآن، والتفكير في كيفية إعادة بناء أعمالهم بشكل متميز فور انتهاء الجائحة.


وأكّد القحطاني أن الفترة القادمة فيها مساحة أكبر للتفاوض بشأن الإيجار مع المالك لمدة أطول بسعر مخفّض، هذا لمن اقتربت عقود إيجارهم.

ونصح بالبحث عن خبرة محترف مالي لرسم الطريق والمساعدة في تخطيط تكلفة إعادة فتح الأعمال الصغيرة.


وقال: "على أصحاب المشاريع الصغيرة البدء في وضع خطة لجعل ذلك ممكنًا، كما أنه من الممكن طلب مساعدة الأشخاص الذين نعتمد عليهم لأخذ آرائهم عن ماذا بعد؟".

ورأى القحطاني أنه من المهم في الفترة الحالية الاتصال بالبنك الذي يتعامل معه صاحب العمل أو المشروع، والبائعين وأي شخص آخر نعتمد عليه أو نعمل معه بانتظام؛ لدراسة الفوائد التي ممكن أن تحقق جراء الركود الاقتصادي الحالي، مع القيام بشكل دائم بإرسال رسائل بريد إلكتروني إلى المهمين والمرتبطين بنفس النشاط من موردين وعملاء.


وتابع: أهمية التواصل مع أي مجتمعات تعمل في نفس المجال لتبادل الآراء والنقاشات والحلول الممكنة مستقبلًا، مع البحث عن تحالفات استراتيجية محلية ودولية تضيف لمشروعك الصغير قيمة.

ورأى أنه من الأهمية بمكان التواصل المستمر عبر الإنترنت مع أصحاب الأعمال الآخرين؛ لمعرفة آليات تعاملهم مع الأزمة، مع مراعاة المعاملة الجيدة للموظفين وأفراد المجتمع جيدًا؛ فهم وقودنا القادم لإنعاش النشاط مرة أخرى.

وردًّا على معاناة البعض من الناحية المالية وكيفية التعامل معها.

وقال الخبير الاقتصادي: "هناك خطوات يجب اتخاذها الآن لتخفيف حالة الضغط المالي؛ أهمها قبول الوضع الراهن والتركيز على المهام التي يمكنك التحكُّم فيها، مع التقييم المستمرّ للموارد التي يمتلكها صاحب المشروع".


وتابع: "علينا التعرف على المحفزات العاطفية والتفكير في بيع بعض استثمارات حتى تدعم ماليًّا، والبعد عن الإفراط في الشراء".

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