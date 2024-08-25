"الرئاسة": إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين لا يليق
حذّرت الزوار والمعتمرين.. وقالت: للحفاظ على جهود النظافة بداخلهما
حذّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الزوار والمعتمرين من إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين.
وقالت الرئاسة: لا يليق إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين.
وأضافت: مساهمةً منك في المحافظة على جهود النظافة، يُمنع إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين.
"الرئاسة": إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين لا يليق
عبدالرزاق البجالي
سبق
2019-08-25
حذّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الزوار والمعتمرين من إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين.
وقالت الرئاسة: لا يليق إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين.
وأضافت: مساهمةً منك في المحافظة على جهود النظافة، يُمنع إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين.
25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
11:48 AM
"الرئاسة": إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين لا يليق
حذّرت الزوار والمعتمرين.. وقالت: للحفاظ على جهود النظافة بداخلهما
حذّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الزوار والمعتمرين من إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين.
وقالت الرئاسة: لا يليق إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين.
وأضافت: مساهمةً منك في المحافظة على جهود النظافة، يُمنع إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين.