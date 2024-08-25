النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الرئاسة": إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين لا يليق

حذّرت الزوار والمعتمرين.. وقالت: للحفاظ على جهود النظافة بداخلهما

حذّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الزوار والمعتمرين من إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين.

وقالت الرئاسة: ‏لا يليق إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين.

وأضافت: مساهمةً منك في المحافظة على جهود النظافة، يُمنع إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الرئاسة": إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين لا يليق
سبق

حذّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الزوار والمعتمرين من إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين.

وقالت الرئاسة: ‏لا يليق إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين.

وأضافت: مساهمةً منك في المحافظة على جهود النظافة، يُمنع إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
11:48 AM

"الرئاسة": إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين لا يليق

حذّرت الزوار والمعتمرين.. وقالت: للحفاظ على جهود النظافة بداخلهما

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
2,128

حذّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الزوار والمعتمرين من إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين.

وقالت الرئاسة: ‏لا يليق إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين.

وأضافت: مساهمةً منك في المحافظة على جهود النظافة، يُمنع إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,359
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,072
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,043
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,287

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة