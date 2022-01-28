النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب أمير الرياض يتفقد المبنى الجديد لـ"تعليم الغاط"

استمع لشرح عن أهم نشاطات الإدارة وإنجازاتها

قام نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بزيارة تفقدية لمبنى إدارة التعليم الجديد بمحافظة الغاط، وذلك في إطار زيارته الحالية لمحافظة الغاط.

وكان في استقباله لدى وصوله، محافظ الغاط منصور بن سعد السديري ومدير التعليم سليمان بن عبدالله الخمشي وعدد من المسؤولين.

وفور وصوله، تجول الأمير "محمد" داخل مبنى الإدارة الجديد واستمع لشرح وافٍ قدمه مدير التعليم عن أهم نشاطات الإدارة وإنجازاتها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
نائب أمير الرياض يتفقد المبنى الجديد لـ"تعليم الغاط"
سبق

قام نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بزيارة تفقدية لمبنى إدارة التعليم الجديد بمحافظة الغاط، وذلك في إطار زيارته الحالية لمحافظة الغاط.

وكان في استقباله لدى وصوله، محافظ الغاط منصور بن سعد السديري ومدير التعليم سليمان بن عبدالله الخمشي وعدد من المسؤولين.

وفور وصوله، تجول الأمير "محمد" داخل مبنى الإدارة الجديد واستمع لشرح وافٍ قدمه مدير التعليم عن أهم نشاطات الإدارة وإنجازاتها.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
04:10 PM

نائب أمير الرياض يتفقد المبنى الجديد لـ"تعليم الغاط"

استمع لشرح عن أهم نشاطات الإدارة وإنجازاتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
86

قام نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بزيارة تفقدية لمبنى إدارة التعليم الجديد بمحافظة الغاط، وذلك في إطار زيارته الحالية لمحافظة الغاط.

وكان في استقباله لدى وصوله، محافظ الغاط منصور بن سعد السديري ومدير التعليم سليمان بن عبدالله الخمشي وعدد من المسؤولين.

وفور وصوله، تجول الأمير "محمد" داخل مبنى الإدارة الجديد واستمع لشرح وافٍ قدمه مدير التعليم عن أهم نشاطات الإدارة وإنجازاتها.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,985
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,653
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,675
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,667

كاريكاتير

وزير السمك الكوري يستقبل تميم

المقالات

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة