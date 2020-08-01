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اليوم.. جازان تسجل 119 حالة إصابة بكورونا

"العيدابي" شهدت 17 حالة "وأبوعريش" 13

سجلت، اليوم، منطقة جازان 119 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب إحصائيات وزارة الصحة التي تعلن يومياً.

وتوزعت الحالات على النحو التالي: "جازان 32، ‎العيدابي 17، ‎بيش 17، أبوعريش 13، أحد المسارحة 9، الموسم 8، صامطة 5، فيفاء 4، ضمد 3، الداير 3، الريث 2، الطوال 2، صبيا 2، الدرب 1، والحرث 1".

‎وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم السبت 1 أغسطس 2020، تسجيل 1573 حالة إصابة جديدة، ليصبح الإجمالي 277478، و1890 حالة تعافٍ، ليصبح الإجمالي 237548 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم.. جازان تسجل 119 حالة إصابة بكورونا
سبق

سجلت، اليوم، منطقة جازان 119 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب إحصائيات وزارة الصحة التي تعلن يومياً.

وتوزعت الحالات على النحو التالي: "جازان 32، ‎العيدابي 17، ‎بيش 17، أبوعريش 13، أحد المسارحة 9، الموسم 8، صامطة 5، فيفاء 4، ضمد 3، الداير 3، الريث 2، الطوال 2، صبيا 2، الدرب 1، والحرث 1".

‎وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم السبت 1 أغسطس 2020، تسجيل 1573 حالة إصابة جديدة، ليصبح الإجمالي 277478، و1890 حالة تعافٍ، ليصبح الإجمالي 237548 حالة.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
05:37 PM

اليوم.. جازان تسجل 119 حالة إصابة بكورونا

"العيدابي" شهدت 17 حالة "وأبوعريش" 13

A A A
قاسم الخبراني - جازان
1
1,913

سجلت، اليوم، منطقة جازان 119 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب إحصائيات وزارة الصحة التي تعلن يومياً.

وتوزعت الحالات على النحو التالي: "جازان 32، ‎العيدابي 17، ‎بيش 17، أبوعريش 13، أحد المسارحة 9، الموسم 8، صامطة 5، فيفاء 4، ضمد 3، الداير 3، الريث 2، الطوال 2، صبيا 2، الدرب 1، والحرث 1".

‎وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم السبت 1 أغسطس 2020، تسجيل 1573 حالة إصابة جديدة، ليصبح الإجمالي 277478، و1890 حالة تعافٍ، ليصبح الإجمالي 237548 حالة.

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