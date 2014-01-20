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إحدى أضخم أسماك القرش في العالم تسبح مع غواصين بهاواي

يعتقد أن عمرها 50 عامًا

كان غواصون يشاهدون مجموعة من أسماك قرش النمر تلتهم حوتًا نافقًا يوم الثلاثاء عندما ظهرت سمكة أكبر حجمًا من الأعماق.

وحسب وكالة "رويترز"، قالت أوشن رامسي، إحدى علماء الأحياء المائية الذين شاهدوا الواقعة، إن سمكة قرش أبيض ضخمة طولها عشرين قدمًا، من المعتقد أنها إحدى أكبر أسماك القرش في العالم، اتجهت صوب الغواصين ثم بدأت في تفحص قواربهم.

وتسمى سمكة القرش الضخمة "ديب بلو" استنادًا إلى حجمها وشكلها، وجرى تصويرها في السابق. ويعتقد أنها تبلع من العمر 50 عامًا ولها حساب على تويتر.

وكتبت رامسي على انستجرام: "صعدت ديب بلو إلى أعلى واحتكت بالقارب ربما كانت حبلى وربما تعاني من حكة بالجلد ..أمضينا يومًا كاملاً معها حتى غربت الشمس".

ونشرت رامسي، وهي من الداعين للحفاظ على أسماك القرش، صورًا وفيديوهات للواقعة لإظهار أن أسماك القرش الأبيض ليست "وحوشًا طائشة".

وقالت: "نحن بحاجة لأسماك القرش. وربما بسبب الطريقة السلبية وغير الصحيحة التي يجري بها تصوير أسماك القرش في وسائل الإعلام لا يهتم الكثير من الناس بأنها تتعرض للقتل بمعدل 70 مليونًا إلى 100 مليون سنويًا".

وقالت رامسي إن أسماك القرش الأبيض غير شائعة من مياه هاواي الدافئة ولكن الجوع ربما قاد السمكة "ديب بلو" إلى هذه المنطقة.

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إحدى أضخم أسماك القرش في العالم تسبح مع غواصين بهاواي
سبق

كان غواصون يشاهدون مجموعة من أسماك قرش النمر تلتهم حوتًا نافقًا يوم الثلاثاء عندما ظهرت سمكة أكبر حجمًا من الأعماق.

وحسب وكالة "رويترز"، قالت أوشن رامسي، إحدى علماء الأحياء المائية الذين شاهدوا الواقعة، إن سمكة قرش أبيض ضخمة طولها عشرين قدمًا، من المعتقد أنها إحدى أكبر أسماك القرش في العالم، اتجهت صوب الغواصين ثم بدأت في تفحص قواربهم.

وتسمى سمكة القرش الضخمة "ديب بلو" استنادًا إلى حجمها وشكلها، وجرى تصويرها في السابق. ويعتقد أنها تبلع من العمر 50 عامًا ولها حساب على تويتر.

وكتبت رامسي على انستجرام: "صعدت ديب بلو إلى أعلى واحتكت بالقارب ربما كانت حبلى وربما تعاني من حكة بالجلد ..أمضينا يومًا كاملاً معها حتى غربت الشمس".

ونشرت رامسي، وهي من الداعين للحفاظ على أسماك القرش، صورًا وفيديوهات للواقعة لإظهار أن أسماك القرش الأبيض ليست "وحوشًا طائشة".

وقالت: "نحن بحاجة لأسماك القرش. وربما بسبب الطريقة السلبية وغير الصحيحة التي يجري بها تصوير أسماك القرش في وسائل الإعلام لا يهتم الكثير من الناس بأنها تتعرض للقتل بمعدل 70 مليونًا إلى 100 مليون سنويًا".

وقالت رامسي إن أسماك القرش الأبيض غير شائعة من مياه هاواي الدافئة ولكن الجوع ربما قاد السمكة "ديب بلو" إلى هذه المنطقة.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
11:04 AM

إحدى أضخم أسماك القرش في العالم تسبح مع غواصين بهاواي

يعتقد أن عمرها 50 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كان غواصون يشاهدون مجموعة من أسماك قرش النمر تلتهم حوتًا نافقًا يوم الثلاثاء عندما ظهرت سمكة أكبر حجمًا من الأعماق.

وحسب وكالة "رويترز"، قالت أوشن رامسي، إحدى علماء الأحياء المائية الذين شاهدوا الواقعة، إن سمكة قرش أبيض ضخمة طولها عشرين قدمًا، من المعتقد أنها إحدى أكبر أسماك القرش في العالم، اتجهت صوب الغواصين ثم بدأت في تفحص قواربهم.

وتسمى سمكة القرش الضخمة "ديب بلو" استنادًا إلى حجمها وشكلها، وجرى تصويرها في السابق. ويعتقد أنها تبلع من العمر 50 عامًا ولها حساب على تويتر.

وكتبت رامسي على انستجرام: "صعدت ديب بلو إلى أعلى واحتكت بالقارب ربما كانت حبلى وربما تعاني من حكة بالجلد ..أمضينا يومًا كاملاً معها حتى غربت الشمس".

ونشرت رامسي، وهي من الداعين للحفاظ على أسماك القرش، صورًا وفيديوهات للواقعة لإظهار أن أسماك القرش الأبيض ليست "وحوشًا طائشة".

وقالت: "نحن بحاجة لأسماك القرش. وربما بسبب الطريقة السلبية وغير الصحيحة التي يجري بها تصوير أسماك القرش في وسائل الإعلام لا يهتم الكثير من الناس بأنها تتعرض للقتل بمعدل 70 مليونًا إلى 100 مليون سنويًا".

وقالت رامسي إن أسماك القرش الأبيض غير شائعة من مياه هاواي الدافئة ولكن الجوع ربما قاد السمكة "ديب بلو" إلى هذه المنطقة.

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