شرطة الرياض تطيح بـ 3 مخالفين.. نصب واحتيال ومليون ريال حُولت لـ "سوريا"

الكريديس: توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على (ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السورية، في العقدين الثالث والرابع من العمر)، ثبت تورُّطهم في جرائم نصب واحتيال تمثلت بادعاء انتمائهم لأحد مكاتب الخدمات والإعلان عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات المتاجر الإلكترونية.

وأشار إلى أنهم استخدموا حساباً بنكياً لكيانٍ تجاري يعمل به أحدهم لتلقي المبالغ المالية من ضحاياهم ثم تحويلها إلى بلادهم، حيث تجاوزت المبالغ المحولة (1,000,000) ريال.

وقال "الكريديس": تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.