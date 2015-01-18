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إصابة مصريَيْن في الاعتداء الإرهابي على مطار أبوظبي

"الخارجية" بينت أن حالتهما الصحية جيدة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم "الثلاثاء"، أن مواطنين مصريين اثنين أصيبا في الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار أبو ظبي أمس.

وذكرت الوزارة في بيان أن وزارة الخارجية الإماراتية أبلغت السفارة المصرية في أبو ظبي بوجود اثنين من المواطنين المصريين ضمن المصابين في الحادث الإرهابي الذي تعرضت له الإمارات.

وأضافت أن سفير مصر في أبو ظبي شريف البديوي، أجرى اتصالًا بالمواطنين المصابين للاطمئنان عليها، وبين أنهما بحالة صحية جيدة، وتلقيا الرعاية الطبية اللازمة. وسيلتقي بهما غدًا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إصابة مصريَيْن في الاعتداء الإرهابي على مطار أبوظبي
سبق

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم "الثلاثاء"، أن مواطنين مصريين اثنين أصيبا في الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار أبو ظبي أمس.

وذكرت الوزارة في بيان أن وزارة الخارجية الإماراتية أبلغت السفارة المصرية في أبو ظبي بوجود اثنين من المواطنين المصريين ضمن المصابين في الحادث الإرهابي الذي تعرضت له الإمارات.

وأضافت أن سفير مصر في أبو ظبي شريف البديوي، أجرى اتصالًا بالمواطنين المصابين للاطمئنان عليها، وبين أنهما بحالة صحية جيدة، وتلقيا الرعاية الطبية اللازمة. وسيلتقي بهما غدًا.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
09:45 PM

إصابة مصريَيْن في الاعتداء الإرهابي على مطار أبوظبي

"الخارجية" بينت أن حالتهما الصحية جيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم "الثلاثاء"، أن مواطنين مصريين اثنين أصيبا في الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار أبو ظبي أمس.

وذكرت الوزارة في بيان أن وزارة الخارجية الإماراتية أبلغت السفارة المصرية في أبو ظبي بوجود اثنين من المواطنين المصريين ضمن المصابين في الحادث الإرهابي الذي تعرضت له الإمارات.

وأضافت أن سفير مصر في أبو ظبي شريف البديوي، أجرى اتصالًا بالمواطنين المصابين للاطمئنان عليها، وبين أنهما بحالة صحية جيدة، وتلقيا الرعاية الطبية اللازمة. وسيلتقي بهما غدًا.

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