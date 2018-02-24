شاهد عبر مقطع فيديو.. تساقط البرد في المدينة المنورة

الجهات المعنية منعت الدخول لمنتزه البيضاء نتيجة السيول

أظهر مقطع فيديو تساقط البرد بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، اليوم السبت، وكانت المدينة المنورة شهدت أمطارا غزيرة شملت المدينة ومحافظاتها وسالت الأودية المختلفة في المدينة، وقامت الجهات المعنية بمنع دخول قاصدي منتزه البيضاء البري نتيجة السيول وجريان الأودية في المنطقة.



ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة، حيث ورد تنبيه متقدم من الهيئه العامه للأرصاد وحماية البيئة بتعرض أجزاء من منطقة المدينة المنورة لفرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.