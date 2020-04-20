مصرع 24 شخصًا وإصابة العشرات من جراء الفيضانات بالكونغو الديمقراطية

دمرت منازل بإقليم كيفو الجنوبي بعد ارتفاع منسوب المياه ببحيرة تنجانيكا

أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن ما لا يقل عن 24 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب العشرات من جراء فيضانات شديدة بإقليم كيفو الجنوبي.

وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أن الفيضانات دمرت منازل في إقليم كيفو الجنوبي، حيث كان منسوب المياه قد ارتفع في بحيرة تنجانيكا ونهر مولونجوي الواقع في جنوب شرقي الدولة الواقعة بوسط إفريقيا، في أعقاب هطول أمطار غزيرة.

