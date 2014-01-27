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نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بتركيا: 273 تاجرًا يتعرضون للإفلاس يوميًّا

"أغبابا": على أردوغان الخروج من قصره والإنصات للمشاكل ورؤية كيف يموت التجار!

في دلالة قوية على المأزق الاقتصادي الكبير الذي تمر به تركيا، وتكذيبًا للتصريحات الأخيرة للرئيس رجب طيب أردوغان التي نفى فيها تأثر التجارة في البلاد، قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، فالي أغبابا: إن 273 تاجرًا بالبلاد يتعرضون للإفلاس يوميًّا.

وأوضح "أغبابا" أنه خلال عام 2020، أغلق على الأقل 99 ألفًا و588 تاجرًا مشاريعهم؛ أي أن 273 تاجرًا يفلس بشكل يومي؛ وفقًا للبيانات المنشورة في جريدة تسجيل التجار والحرفيين في تركيا.

وأضاف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري وفق صحيفة "زمان" أن أكثر المدن التي شهدت إغلاق التجار لمشاريعهم هي: (إسطنبول، أزمير، أنقرة، أنطاليا، بورصا).

وتأتي تصريحات "أغبابا" ردًّا على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي قال فيها: "جاء إليّ بعض الأصدقاء، يقولون: المتاجر تغلق، ها هي الأرقام، لا يوجد شيء من قبيل الإغلاق أو ما شابه".

وأشار "أغبابا" إلى أن أصحاب المتاجر يضطرون لإغلاق مصادر رزقهم بسبب فشلهم في سداد القروض التجارية.

وأنهى "أغبابا" حديثه قائلًا: "ننصح الرئيس أردوغان بالخروج من قصره والإنصات لمشاكل التجار ورؤية كيف يموت التجار من الإيجارات والفواتير والضرائب".

تركيا رجب طيب أردوغان

الرئيسية/ أخبار العالم

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نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بتركيا: 273 تاجرًا يتعرضون للإفلاس يوميًّا
سبق

في دلالة قوية على المأزق الاقتصادي الكبير الذي تمر به تركيا، وتكذيبًا للتصريحات الأخيرة للرئيس رجب طيب أردوغان التي نفى فيها تأثر التجارة في البلاد، قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، فالي أغبابا: إن 273 تاجرًا بالبلاد يتعرضون للإفلاس يوميًّا.

وأوضح "أغبابا" أنه خلال عام 2020، أغلق على الأقل 99 ألفًا و588 تاجرًا مشاريعهم؛ أي أن 273 تاجرًا يفلس بشكل يومي؛ وفقًا للبيانات المنشورة في جريدة تسجيل التجار والحرفيين في تركيا.

وأضاف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري وفق صحيفة "زمان" أن أكثر المدن التي شهدت إغلاق التجار لمشاريعهم هي: (إسطنبول، أزمير، أنقرة، أنطاليا، بورصا).

وتأتي تصريحات "أغبابا" ردًّا على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي قال فيها: "جاء إليّ بعض الأصدقاء، يقولون: المتاجر تغلق، ها هي الأرقام، لا يوجد شيء من قبيل الإغلاق أو ما شابه".

وأشار "أغبابا" إلى أن أصحاب المتاجر يضطرون لإغلاق مصادر رزقهم بسبب فشلهم في سداد القروض التجارية.

وأنهى "أغبابا" حديثه قائلًا: "ننصح الرئيس أردوغان بالخروج من قصره والإنصات لمشاكل التجار ورؤية كيف يموت التجار من الإيجارات والفواتير والضرائب".

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
11:51 AM

نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بتركيا: 273 تاجرًا يتعرضون للإفلاس يوميًّا

"أغبابا": على أردوغان الخروج من قصره والإنصات للمشاكل ورؤية كيف يموت التجار!

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في دلالة قوية على المأزق الاقتصادي الكبير الذي تمر به تركيا، وتكذيبًا للتصريحات الأخيرة للرئيس رجب طيب أردوغان التي نفى فيها تأثر التجارة في البلاد، قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، فالي أغبابا: إن 273 تاجرًا بالبلاد يتعرضون للإفلاس يوميًّا.

وأوضح "أغبابا" أنه خلال عام 2020، أغلق على الأقل 99 ألفًا و588 تاجرًا مشاريعهم؛ أي أن 273 تاجرًا يفلس بشكل يومي؛ وفقًا للبيانات المنشورة في جريدة تسجيل التجار والحرفيين في تركيا.

وأضاف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري وفق صحيفة "زمان" أن أكثر المدن التي شهدت إغلاق التجار لمشاريعهم هي: (إسطنبول، أزمير، أنقرة، أنطاليا، بورصا).

وتأتي تصريحات "أغبابا" ردًّا على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي قال فيها: "جاء إليّ بعض الأصدقاء، يقولون: المتاجر تغلق، ها هي الأرقام، لا يوجد شيء من قبيل الإغلاق أو ما شابه".

وأشار "أغبابا" إلى أن أصحاب المتاجر يضطرون لإغلاق مصادر رزقهم بسبب فشلهم في سداد القروض التجارية.

وأنهى "أغبابا" حديثه قائلًا: "ننصح الرئيس أردوغان بالخروج من قصره والإنصات لمشاكل التجار ورؤية كيف يموت التجار من الإيجارات والفواتير والضرائب".

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