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"البلدية" : استمرار منع تقديم الشيشة بجميع مناطق المملكة من 8 وحتى 28 شوال

بحسب البروتوكولات الخاصة بعمل المطاعم والمقاهي للمرحلة الثانية

عممت وزارة الشؤون البلدية والقروية على جميع فروعها وفقًا للبروتوكولات الخاصة بعمل المطاعم والمقاهي للمرحلة الثانية من ٨ شوال إلى ٢٨ شوال.

وبحسب البروتوكولات الخاصة بعمل المطاعم والمقاهي للمرحلة الثانية من ٨ شوال إلى ٢٨ شوال ١٤٤١ وفق تعميم وكيل الوزارة للشؤون البلدية تضمن استمرار منع تقديم المعسل والشيشة.

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"البلدية" : استمرار منع تقديم الشيشة بجميع مناطق المملكة من 8 وحتى 28 شوال
سبق

عممت وزارة الشؤون البلدية والقروية على جميع فروعها وفقًا للبروتوكولات الخاصة بعمل المطاعم والمقاهي للمرحلة الثانية من ٨ شوال إلى ٢٨ شوال.

وبحسب البروتوكولات الخاصة بعمل المطاعم والمقاهي للمرحلة الثانية من ٨ شوال إلى ٢٨ شوال ١٤٤١ وفق تعميم وكيل الوزارة للشؤون البلدية تضمن استمرار منع تقديم المعسل والشيشة.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
11:04 PM

"البلدية" : استمرار منع تقديم الشيشة بجميع مناطق المملكة من 8 وحتى 28 شوال

بحسب البروتوكولات الخاصة بعمل المطاعم والمقاهي للمرحلة الثانية

A A A
محمد المواسي - الرياض
5
4,063

عممت وزارة الشؤون البلدية والقروية على جميع فروعها وفقًا للبروتوكولات الخاصة بعمل المطاعم والمقاهي للمرحلة الثانية من ٨ شوال إلى ٢٨ شوال.

وبحسب البروتوكولات الخاصة بعمل المطاعم والمقاهي للمرحلة الثانية من ٨ شوال إلى ٢٨ شوال ١٤٤١ وفق تعميم وكيل الوزارة للشؤون البلدية تضمن استمرار منع تقديم المعسل والشيشة.

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