"البلدية" : استمرار منع تقديم الشيشة بجميع مناطق المملكة من 8 وحتى 28 شوال
بحسب البروتوكولات الخاصة بعمل المطاعم والمقاهي للمرحلة الثانية
عممت وزارة الشؤون البلدية والقروية على جميع فروعها وفقًا للبروتوكولات الخاصة بعمل المطاعم والمقاهي للمرحلة الثانية من ٨ شوال إلى ٢٨ شوال.
وبحسب البروتوكولات الخاصة بعمل المطاعم والمقاهي للمرحلة الثانية من ٨ شوال إلى ٢٨ شوال ١٤٤١ وفق تعميم وكيل الوزارة للشؤون البلدية تضمن استمرار منع تقديم المعسل والشيشة.
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"البلدية" : استمرار منع تقديم الشيشة بجميع مناطق المملكة من 8 وحتى 28 شوال
محمد المواسي
سبق
2020-05-28
عممت وزارة الشؤون البلدية والقروية على جميع فروعها وفقًا للبروتوكولات الخاصة بعمل المطاعم والمقاهي للمرحلة الثانية من ٨ شوال إلى ٢٨ شوال.
وبحسب البروتوكولات الخاصة بعمل المطاعم والمقاهي للمرحلة الثانية من ٨ شوال إلى ٢٨ شوال ١٤٤١ وفق تعميم وكيل الوزارة للشؤون البلدية تضمن استمرار منع تقديم المعسل والشيشة.
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
11:04 PM
"البلدية" : استمرار منع تقديم الشيشة بجميع مناطق المملكة من 8 وحتى 28 شوال
بحسب البروتوكولات الخاصة بعمل المطاعم والمقاهي للمرحلة الثانية
عممت وزارة الشؤون البلدية والقروية على جميع فروعها وفقًا للبروتوكولات الخاصة بعمل المطاعم والمقاهي للمرحلة الثانية من ٨ شوال إلى ٢٨ شوال.
وبحسب البروتوكولات الخاصة بعمل المطاعم والمقاهي للمرحلة الثانية من ٨ شوال إلى ٢٨ شوال ١٤٤١ وفق تعميم وكيل الوزارة للشؤون البلدية تضمن استمرار منع تقديم المعسل والشيشة.