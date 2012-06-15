النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إيران حاولت إسقاط طائرة استطلاع أمريكية.. هنا تفاصيل ما قبل الهجوم على الناقلتين

بعدما لاحظت اقتراب سفن "طهران" من الناقلات

في الساعات التي سبقت الهجوم على ناقلتين في خليج عمان يوم الخميس الماضي، اكتشف الإيرانيون طائرة أمريكية بدون طيار تحلق فوقهم، فأطلقوا صاروخ أرض جو على الطائرة بدون طيار.

ووفقاً لشبكة "CNN" الأمريكية، فقد قال مسؤول أمريكي إن الصاروخ أخطأ الطائرة، وسقط في الماء، مضيفاً أنه قبل إطلاق النار، لاحظت الطائرة الأمريكية من طراز MQ-9 السفن الإيرانية التي كانت تقترب من الناقلات، إلا أنه لم يوضح ما إذا كانت الطائرة بدون طيار شاهدت القوارب تنفذ هجوماً فعلياً أم لا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الولايات المتحدة عن بعض تفاصيل ما قبل الهجوم على ناقلتي النفط.

ووفقاً لما نقلته "CNN" عن مصدر أمريكي مسؤول، فإن زوارق إيرانية صغيرة حاولت منع القوارب القاطرة من سحب سفينة "Front Altair"، إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عُمان.

كما قام زورق إيراني بمناورة أمام سفينة حربية أمريكية في محاولة لقطع الطريق أمامها بينما كانت في طريقها للاستجابة لنداء الاستغاثة من الناقلتين، لكن السفينة الأمريكية التفت من حوله.

وكانت البحرية الأمريكية نشرت مقطع فيديو قالت إنه "يُظهر قارباً إيرانياً يقترب من إحدى الناقلتين بعد الهجوم؛ لإزالة لغم لاصق، لم ينفجر من هيكلها". واتهمت الولايات المتحدة إيران بتنفيذ الهجوم على الناقلتين في خليج عُمان، وهو ما نفته طهران.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إيران حاولت إسقاط طائرة استطلاع أمريكية.. هنا تفاصيل ما قبل الهجوم على الناقلتين
سبق

في الساعات التي سبقت الهجوم على ناقلتين في خليج عمان يوم الخميس الماضي، اكتشف الإيرانيون طائرة أمريكية بدون طيار تحلق فوقهم، فأطلقوا صاروخ أرض جو على الطائرة بدون طيار.

ووفقاً لشبكة "CNN" الأمريكية، فقد قال مسؤول أمريكي إن الصاروخ أخطأ الطائرة، وسقط في الماء، مضيفاً أنه قبل إطلاق النار، لاحظت الطائرة الأمريكية من طراز MQ-9 السفن الإيرانية التي كانت تقترب من الناقلات، إلا أنه لم يوضح ما إذا كانت الطائرة بدون طيار شاهدت القوارب تنفذ هجوماً فعلياً أم لا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الولايات المتحدة عن بعض تفاصيل ما قبل الهجوم على ناقلتي النفط.

ووفقاً لما نقلته "CNN" عن مصدر أمريكي مسؤول، فإن زوارق إيرانية صغيرة حاولت منع القوارب القاطرة من سحب سفينة "Front Altair"، إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عُمان.

كما قام زورق إيراني بمناورة أمام سفينة حربية أمريكية في محاولة لقطع الطريق أمامها بينما كانت في طريقها للاستجابة لنداء الاستغاثة من الناقلتين، لكن السفينة الأمريكية التفت من حوله.

وكانت البحرية الأمريكية نشرت مقطع فيديو قالت إنه "يُظهر قارباً إيرانياً يقترب من إحدى الناقلتين بعد الهجوم؛ لإزالة لغم لاصق، لم ينفجر من هيكلها". واتهمت الولايات المتحدة إيران بتنفيذ الهجوم على الناقلتين في خليج عُمان، وهو ما نفته طهران.

15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
02:20 AM

إيران حاولت إسقاط طائرة استطلاع أمريكية.. هنا تفاصيل ما قبل الهجوم على الناقلتين

بعدما لاحظت اقتراب سفن "طهران" من الناقلات

A A A
ياسر نجدي - الرياض
16
16,078

في الساعات التي سبقت الهجوم على ناقلتين في خليج عمان يوم الخميس الماضي، اكتشف الإيرانيون طائرة أمريكية بدون طيار تحلق فوقهم، فأطلقوا صاروخ أرض جو على الطائرة بدون طيار.

ووفقاً لشبكة "CNN" الأمريكية، فقد قال مسؤول أمريكي إن الصاروخ أخطأ الطائرة، وسقط في الماء، مضيفاً أنه قبل إطلاق النار، لاحظت الطائرة الأمريكية من طراز MQ-9 السفن الإيرانية التي كانت تقترب من الناقلات، إلا أنه لم يوضح ما إذا كانت الطائرة بدون طيار شاهدت القوارب تنفذ هجوماً فعلياً أم لا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الولايات المتحدة عن بعض تفاصيل ما قبل الهجوم على ناقلتي النفط.

ووفقاً لما نقلته "CNN" عن مصدر أمريكي مسؤول، فإن زوارق إيرانية صغيرة حاولت منع القوارب القاطرة من سحب سفينة "Front Altair"، إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عُمان.

كما قام زورق إيراني بمناورة أمام سفينة حربية أمريكية في محاولة لقطع الطريق أمامها بينما كانت في طريقها للاستجابة لنداء الاستغاثة من الناقلتين، لكن السفينة الأمريكية التفت من حوله.

وكانت البحرية الأمريكية نشرت مقطع فيديو قالت إنه "يُظهر قارباً إيرانياً يقترب من إحدى الناقلتين بعد الهجوم؛ لإزالة لغم لاصق، لم ينفجر من هيكلها". واتهمت الولايات المتحدة إيران بتنفيذ الهجوم على الناقلتين في خليج عُمان، وهو ما نفته طهران.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,726
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,547
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,466
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,384

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة