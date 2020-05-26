إندونيسيا.. 415 إصابة جديدة بكورونا و27 حالة وفاة

ارتفع إجمالي الحالات إلى 23165 والوفيات لـ1418

سجلت وزارة الصحة الإندونيسية 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء؛ مما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 23165.

ووفق رويترز قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة للصحفيين: إن البلاد شهدت 27 وفاة جديدة جراء الفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 1418.

وحتى يوم الثلاثاء، وصل عدد الفحوص إلى 188302 وعدد المتعافين إلى 5877.