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"موانئ" تستكمل تفتيشها على الوكلاء البحريين ومموّني السفن

للتأكد من التزامهم بتطبيق اللوائح التنظيمية وتقييم جودة الأداء

استكملت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، جولاتها الرقابية للتفتيش على الوكلاء البحريين ومموّني السفن "عدا الوقود بجميع أشكاله"، بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ للتأكد من التزامهم بتطبيق ما جاء في اللوائح التنظيمية، ولتقييم جودة أداء أعمالهم ومستوى رضا العملاء عن تلك الخدمات.

يأتي ذلك تزامناً مع دخول اللوائح التنظيمية للوكلاء البحريين ومموّني السفن؛ "عدا الوقود بجميع أشكاله" حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ 10/ 4/ 1440هـ.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق أهداف واستراتيجية الهيئة العامة للموانئ في حوكمة أعمال الموانئ السعودية، ضمن خطة عمل للرقابة والتفتيش للمرخص لهم؛ للتأكد من استيفاء جميع المتطلبات التشغيلية بالجودة والكفاءة العالية التي تضمن رضا العملاء والمستفيدين من خدمات الموانئ السعودية؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وبدورها في تنظيم أعمال إدارة وتشغيل الموانئ على أسس ومعايير تجارية وجذب الاستثمار.

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"موانئ" تستكمل تفتيشها على الوكلاء البحريين ومموّني السفن
سبق

استكملت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، جولاتها الرقابية للتفتيش على الوكلاء البحريين ومموّني السفن "عدا الوقود بجميع أشكاله"، بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ للتأكد من التزامهم بتطبيق ما جاء في اللوائح التنظيمية، ولتقييم جودة أداء أعمالهم ومستوى رضا العملاء عن تلك الخدمات.

يأتي ذلك تزامناً مع دخول اللوائح التنظيمية للوكلاء البحريين ومموّني السفن؛ "عدا الوقود بجميع أشكاله" حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ 10/ 4/ 1440هـ.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق أهداف واستراتيجية الهيئة العامة للموانئ في حوكمة أعمال الموانئ السعودية، ضمن خطة عمل للرقابة والتفتيش للمرخص لهم؛ للتأكد من استيفاء جميع المتطلبات التشغيلية بالجودة والكفاءة العالية التي تضمن رضا العملاء والمستفيدين من خدمات الموانئ السعودية؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وبدورها في تنظيم أعمال إدارة وتشغيل الموانئ على أسس ومعايير تجارية وجذب الاستثمار.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
02:02 PM

"موانئ" تستكمل تفتيشها على الوكلاء البحريين ومموّني السفن

للتأكد من التزامهم بتطبيق اللوائح التنظيمية وتقييم جودة الأداء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استكملت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، جولاتها الرقابية للتفتيش على الوكلاء البحريين ومموّني السفن "عدا الوقود بجميع أشكاله"، بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ للتأكد من التزامهم بتطبيق ما جاء في اللوائح التنظيمية، ولتقييم جودة أداء أعمالهم ومستوى رضا العملاء عن تلك الخدمات.

يأتي ذلك تزامناً مع دخول اللوائح التنظيمية للوكلاء البحريين ومموّني السفن؛ "عدا الوقود بجميع أشكاله" حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ 10/ 4/ 1440هـ.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق أهداف واستراتيجية الهيئة العامة للموانئ في حوكمة أعمال الموانئ السعودية، ضمن خطة عمل للرقابة والتفتيش للمرخص لهم؛ للتأكد من استيفاء جميع المتطلبات التشغيلية بالجودة والكفاءة العالية التي تضمن رضا العملاء والمستفيدين من خدمات الموانئ السعودية؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وبدورها في تنظيم أعمال إدارة وتشغيل الموانئ على أسس ومعايير تجارية وجذب الاستثمار.

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