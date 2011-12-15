"السعودية" ثاني الدول الأقل تضخماً بمجموعة العشرين.. والـ 14 عالمياً

حلت بالمرتبة الخامسة في قارة آسيا بعد البحرين والمالديف واليابان ومكاو

استمرت السعودية واحدة من أقل الدول حول العالم تأثراً بالتضخم العالمي بعد جائحة "كورونا"، في حين تذيلت القائمة لبنان والسودان وفنزويلا.

ووفقاً لتقرير "تريدنق إيكونوميك" حلت السعودية في المركز الثاني بعد اليابان الأقل تضخماً من بين مجموعة العشرين، في حين جاءت البرازيل وتركيا والأرجنتين الأكثر تضرراً ضمن دول المجموعة.

وجاءت السعودية كذلك في المرتبة الخامسة في قارة آسيا كأقل الدول تأثراً بالتضخم بنسبة 1.1% بعد البحرين والمالديف واليابان ومكاو وفقاً لبيانات شهر نوفمبر الماضي، في حين جاءت إيران وسوريا ولبنان في ذيل القائمة بنسب تضخم تصل الى 35.7% - 139% - 174% على التوالي.

وحلت المملكة في المرتبة 14 في نسبة التضخم عالمياً بعد رواندا وجزر القمر وجزر كايمان والبحرين وتشاد والمالديف واليابان وكتالونيا وفيجي والغابون وليختنشتاين ومكاو وبوليفيا، فيما حلت لبنان والسودان وفنزويلا (بنسب تضخم 134% - 351% - 1575% ) في المراتب الاخيرة عالمياً.