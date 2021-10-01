"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير
تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-10-01
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
02:14 PM
"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير
تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.