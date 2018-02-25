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٢٤٠ متدرباً يستفيدون من الدورات المجانية المجتمعية بـ"تقنية رنية"

في عدة مجالات ضمن مبادرة "كيف نكون قدوة".. والزهراني: الْتقينا ٦٢٠ طالباً

اختتم فرع الكلية التقنية بمحافظة رنية، مبادرة تقديم دورات مجانية مجتمعية، شارك بها أكثر من ٢٤٠ متدرباً في (الحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية، وصيانة الجوالات، وميكانيا السيارات، والإدارة المكتبية).

واستهدفت الدورات المقامة في الفترة المسائية أبناء شهداء الواجب من الدرجة الأولى، ثم كافة شرائح المجتمع من الرجال، وشهدت إقبالاً كثيفاً واكتفاءً في الشعب والمقاعد المتاحة لكل دورة.

وتأتي هذه الدورات ضمن مبادرات "كيف نكون قدورة" التي تم تدشينها من محافظ رنية، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، في المعرض التقني الذي أقيم في المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكليك التقنية برنية.

من جانبه قال مدير المعهد المشرف على فرع الكلية التقنية برنية المهندس محمد سعيد الزهراني لـ"سبق": إن المعرض الذي تم تدشينه يُعتبر ضمن مبادرة نشر المفهوم التقني، بالإضافة لقيامنا بزيارة عدد من المدارس في المحافظة، والالتقاء بأكثر من ٦٢٠ طالباً لإطلاعهم على ما تقدمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأضاف الزهراني: قدّمنا دورات مجانية مجتمعية متخصصة في عدة مجالات، وشهدنا تفاعلاً وإقبالاً من مختلف شرائح المجتمع، وسنسعى لزيادة هذه الدورات التخصصية المجانية التي تعتبر ضمن دورنا المجتمعي، وتعزز أهداف مبادرة "كيف نكون قدوة".

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٢٤٠ متدرباً يستفيدون من الدورات المجانية المجتمعية بـ"تقنية رنية"
سبق

اختتم فرع الكلية التقنية بمحافظة رنية، مبادرة تقديم دورات مجانية مجتمعية، شارك بها أكثر من ٢٤٠ متدرباً في (الحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية، وصيانة الجوالات، وميكانيا السيارات، والإدارة المكتبية).

واستهدفت الدورات المقامة في الفترة المسائية أبناء شهداء الواجب من الدرجة الأولى، ثم كافة شرائح المجتمع من الرجال، وشهدت إقبالاً كثيفاً واكتفاءً في الشعب والمقاعد المتاحة لكل دورة.

وتأتي هذه الدورات ضمن مبادرات "كيف نكون قدورة" التي تم تدشينها من محافظ رنية، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، في المعرض التقني الذي أقيم في المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكليك التقنية برنية.

من جانبه قال مدير المعهد المشرف على فرع الكلية التقنية برنية المهندس محمد سعيد الزهراني لـ"سبق": إن المعرض الذي تم تدشينه يُعتبر ضمن مبادرة نشر المفهوم التقني، بالإضافة لقيامنا بزيارة عدد من المدارس في المحافظة، والالتقاء بأكثر من ٦٢٠ طالباً لإطلاعهم على ما تقدمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأضاف الزهراني: قدّمنا دورات مجانية مجتمعية متخصصة في عدة مجالات، وشهدنا تفاعلاً وإقبالاً من مختلف شرائح المجتمع، وسنسعى لزيادة هذه الدورات التخصصية المجانية التي تعتبر ضمن دورنا المجتمعي، وتعزز أهداف مبادرة "كيف نكون قدوة".

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
12:57 PM

٢٤٠ متدرباً يستفيدون من الدورات المجانية المجتمعية بـ"تقنية رنية"

في عدة مجالات ضمن مبادرة "كيف نكون قدوة".. والزهراني: الْتقينا ٦٢٠ طالباً

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عمر السبيعي - رنية
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اختتم فرع الكلية التقنية بمحافظة رنية، مبادرة تقديم دورات مجانية مجتمعية، شارك بها أكثر من ٢٤٠ متدرباً في (الحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية، وصيانة الجوالات، وميكانيا السيارات، والإدارة المكتبية).

واستهدفت الدورات المقامة في الفترة المسائية أبناء شهداء الواجب من الدرجة الأولى، ثم كافة شرائح المجتمع من الرجال، وشهدت إقبالاً كثيفاً واكتفاءً في الشعب والمقاعد المتاحة لكل دورة.

وتأتي هذه الدورات ضمن مبادرات "كيف نكون قدورة" التي تم تدشينها من محافظ رنية، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، في المعرض التقني الذي أقيم في المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكليك التقنية برنية.

من جانبه قال مدير المعهد المشرف على فرع الكلية التقنية برنية المهندس محمد سعيد الزهراني لـ"سبق": إن المعرض الذي تم تدشينه يُعتبر ضمن مبادرة نشر المفهوم التقني، بالإضافة لقيامنا بزيارة عدد من المدارس في المحافظة، والالتقاء بأكثر من ٦٢٠ طالباً لإطلاعهم على ما تقدمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأضاف الزهراني: قدّمنا دورات مجانية مجتمعية متخصصة في عدة مجالات، وشهدنا تفاعلاً وإقبالاً من مختلف شرائح المجتمع، وسنسعى لزيادة هذه الدورات التخصصية المجانية التي تعتبر ضمن دورنا المجتمعي، وتعزز أهداف مبادرة "كيف نكون قدوة".

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