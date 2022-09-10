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إيقاف البناء بمخطط "شواق الليث".. أعوام من معاناة المتضررين والبلدية ترد!

يتساءل أحدهم: كيف يحق نقل قطعتين ممنوحتين بأمر سام وقرار أمين وصكي محكمة؟

واصلت بلدية الشواق بالليث رفضها السماح بالبناء بجزء من مخطط معتمد؛ بحجة أن المخطط تحت إجراءات التعديل في موقعه الحالي.

جاء ذلك في ردٍ تلقته "سبق" حول شكوى عدد من المواطنين بمركز الشواق بالليث؛ بسبب عدم تمكنهم من البناء على أراضيهم الواقعة داخل مخطط معتمد من البلدية منذ سنوات.

وتفصيلاً؛ قال أحد المتضررين من إيقاف تصاريح البناء في مخطط الشواق، وهو المواطن "زاهر المهداوي": "لدي أرض قمت بشرائها بموجب صك شرعي وصادر من محكمة الشواق بملبغ مالي كبير في عام 1434هـ، لوقوعها في مكان متميز ومناسب، وعندما أردت بناءها وكان ذلك عام ١٤٣٩هـ، وعند مراجعة المكتب الهندسي المعتمد لإكمال الاجراءات من أجل رخصة البناء، أفاد المكتب بأنه يلزمني مراجعة البلدية لوجود عدة أراضٍ موقوف عنها البناء من قبل البلدية بحجة تعديل في المخطط مما يترتب عليه نقل بعض الأراضي من موقعها إلى موقع آخر؛ وقد راجعت البلدية وللأسف لم أجد حلاً في البلدية على مدى السنوات الماضية".

وأضاف: "لم أجد حلاً لهذه المشكلة فأنا ضد تغيير موقع أرضي مهما كان السبب، وأبحث عن استخراج رخصة البناء وهذا من أبسط حقوقي كمواطن كفلت له الدولة حقوقه، ولي حق الشكوى ضد بلدية الشواق على ما قامت به من منعي من بناء أرضي دون سبب"؛ لافتاً إلى أنه يملك الأرض بصك شرعي صادر من المحكمة، ولا يوجد ما يمنع منحه ترخيص البناء؛ طالباً من المسؤولين وعلى رأسهم أمير منطقة مكة حل مشكلته ومحاسبة المتسبب في تعطيل مصالح المواطنين لمدة عامين دون أي سبب واضح ومقبول.

وقال "علي النعيري": "نرفض كل ما جاء في تصريح رئيس بلدية الشواق بخصوص مخطط الوسقة، فكيف يحق له نقل قطعتين ممنوحتين بموجب أمر سامي كريم وبقرار من أمين جدة، وكذلك صدر لها صكان من المحكمة الشرعية بالشواق، ثم إنه قد مضى أكثر من سنتين وهذا المخطط مهمل من قبل بلدية الشواق وكذلك أمانة جدة".

وختم بقوله: "نأمل من الجهات المختصة تشكيل لجنة للنظر في حق أصحاب الأراضي الذين لا يوجد بحوزتهم صكوك شرعية حتى لا تضيع حقوقنا ونستطيع استخراج رخص البناء".

"سبق" طرحت الموضوع على طاولة رئيس بلدية الشواق المهندس عابد السلمي، والذي قال: "نفيدكم بأن المخطط تحت إجراءات التعديل في موقعه الحالي؛ وذلك لغرض التعديل الجزئي، ويحظى باهتمام من قبلنا وكذلك المسؤولين بالأمانة وجارٍ العمل على استكمال إجراءات الاعتماد النهائي بأمانة محافظة جدة".

وأضاف: "آلية التقديم لإصدار رخص البناء تتم عبر منصة بلدي؛ حيث إن جميع طلبات رخص البناء يتم التقديم عليها من خلال منصة بلدي آلياً، وتم إصدار عدد من رخص البناء ضمن الأجزاء التي لم تتأثر بالتعديل بالمخطط".

وتابع: "نفيدكم بأن أصحاب القطع المذكورة أرقامها سبق أن تمت مراجعتهم لنا بمقر البلدية في يوم الثلاثاء ١٣/١/١٤٤٢ وتبين للقسم المختص بأن قطعهم ضمن الجزء الذي تحت إجراءات التعديل بالمخطط؛ وتم إفهامهم بأنه سيتم التواصل معهم حين الانتهاء من اعتماد تعديل المخطط ليتسنى لهم الدخول على منصة بلدي واستكمال إجراء إصدار تصاريح البناء، كما سيتم الإعلان عن ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للبلدية في حينه".

محافظة الليث

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إيقاف البناء بمخطط "شواق الليث".. أعوام من معاناة المتضررين والبلدية ترد!
سبق

واصلت بلدية الشواق بالليث رفضها السماح بالبناء بجزء من مخطط معتمد؛ بحجة أن المخطط تحت إجراءات التعديل في موقعه الحالي.

جاء ذلك في ردٍ تلقته "سبق" حول شكوى عدد من المواطنين بمركز الشواق بالليث؛ بسبب عدم تمكنهم من البناء على أراضيهم الواقعة داخل مخطط معتمد من البلدية منذ سنوات.

وتفصيلاً؛ قال أحد المتضررين من إيقاف تصاريح البناء في مخطط الشواق، وهو المواطن "زاهر المهداوي": "لدي أرض قمت بشرائها بموجب صك شرعي وصادر من محكمة الشواق بملبغ مالي كبير في عام 1434هـ، لوقوعها في مكان متميز ومناسب، وعندما أردت بناءها وكان ذلك عام ١٤٣٩هـ، وعند مراجعة المكتب الهندسي المعتمد لإكمال الاجراءات من أجل رخصة البناء، أفاد المكتب بأنه يلزمني مراجعة البلدية لوجود عدة أراضٍ موقوف عنها البناء من قبل البلدية بحجة تعديل في المخطط مما يترتب عليه نقل بعض الأراضي من موقعها إلى موقع آخر؛ وقد راجعت البلدية وللأسف لم أجد حلاً في البلدية على مدى السنوات الماضية".

وأضاف: "لم أجد حلاً لهذه المشكلة فأنا ضد تغيير موقع أرضي مهما كان السبب، وأبحث عن استخراج رخصة البناء وهذا من أبسط حقوقي كمواطن كفلت له الدولة حقوقه، ولي حق الشكوى ضد بلدية الشواق على ما قامت به من منعي من بناء أرضي دون سبب"؛ لافتاً إلى أنه يملك الأرض بصك شرعي صادر من المحكمة، ولا يوجد ما يمنع منحه ترخيص البناء؛ طالباً من المسؤولين وعلى رأسهم أمير منطقة مكة حل مشكلته ومحاسبة المتسبب في تعطيل مصالح المواطنين لمدة عامين دون أي سبب واضح ومقبول.

وقال "علي النعيري": "نرفض كل ما جاء في تصريح رئيس بلدية الشواق بخصوص مخطط الوسقة، فكيف يحق له نقل قطعتين ممنوحتين بموجب أمر سامي كريم وبقرار من أمين جدة، وكذلك صدر لها صكان من المحكمة الشرعية بالشواق، ثم إنه قد مضى أكثر من سنتين وهذا المخطط مهمل من قبل بلدية الشواق وكذلك أمانة جدة".

وختم بقوله: "نأمل من الجهات المختصة تشكيل لجنة للنظر في حق أصحاب الأراضي الذين لا يوجد بحوزتهم صكوك شرعية حتى لا تضيع حقوقنا ونستطيع استخراج رخص البناء".

"سبق" طرحت الموضوع على طاولة رئيس بلدية الشواق المهندس عابد السلمي، والذي قال: "نفيدكم بأن المخطط تحت إجراءات التعديل في موقعه الحالي؛ وذلك لغرض التعديل الجزئي، ويحظى باهتمام من قبلنا وكذلك المسؤولين بالأمانة وجارٍ العمل على استكمال إجراءات الاعتماد النهائي بأمانة محافظة جدة".

وأضاف: "آلية التقديم لإصدار رخص البناء تتم عبر منصة بلدي؛ حيث إن جميع طلبات رخص البناء يتم التقديم عليها من خلال منصة بلدي آلياً، وتم إصدار عدد من رخص البناء ضمن الأجزاء التي لم تتأثر بالتعديل بالمخطط".

وتابع: "نفيدكم بأن أصحاب القطع المذكورة أرقامها سبق أن تمت مراجعتهم لنا بمقر البلدية في يوم الثلاثاء ١٣/١/١٤٤٢ وتبين للقسم المختص بأن قطعهم ضمن الجزء الذي تحت إجراءات التعديل بالمخطط؛ وتم إفهامهم بأنه سيتم التواصل معهم حين الانتهاء من اعتماد تعديل المخطط ليتسنى لهم الدخول على منصة بلدي واستكمال إجراء إصدار تصاريح البناء، كما سيتم الإعلان عن ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للبلدية في حينه".

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
11:30 AM

إيقاف البناء بمخطط "شواق الليث".. أعوام من معاناة المتضررين والبلدية ترد!

يتساءل أحدهم: كيف يحق نقل قطعتين ممنوحتين بأمر سام وقرار أمين وصكي محكمة؟

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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واصلت بلدية الشواق بالليث رفضها السماح بالبناء بجزء من مخطط معتمد؛ بحجة أن المخطط تحت إجراءات التعديل في موقعه الحالي.

جاء ذلك في ردٍ تلقته "سبق" حول شكوى عدد من المواطنين بمركز الشواق بالليث؛ بسبب عدم تمكنهم من البناء على أراضيهم الواقعة داخل مخطط معتمد من البلدية منذ سنوات.

وتفصيلاً؛ قال أحد المتضررين من إيقاف تصاريح البناء في مخطط الشواق، وهو المواطن "زاهر المهداوي": "لدي أرض قمت بشرائها بموجب صك شرعي وصادر من محكمة الشواق بملبغ مالي كبير في عام 1434هـ، لوقوعها في مكان متميز ومناسب، وعندما أردت بناءها وكان ذلك عام ١٤٣٩هـ، وعند مراجعة المكتب الهندسي المعتمد لإكمال الاجراءات من أجل رخصة البناء، أفاد المكتب بأنه يلزمني مراجعة البلدية لوجود عدة أراضٍ موقوف عنها البناء من قبل البلدية بحجة تعديل في المخطط مما يترتب عليه نقل بعض الأراضي من موقعها إلى موقع آخر؛ وقد راجعت البلدية وللأسف لم أجد حلاً في البلدية على مدى السنوات الماضية".

وأضاف: "لم أجد حلاً لهذه المشكلة فأنا ضد تغيير موقع أرضي مهما كان السبب، وأبحث عن استخراج رخصة البناء وهذا من أبسط حقوقي كمواطن كفلت له الدولة حقوقه، ولي حق الشكوى ضد بلدية الشواق على ما قامت به من منعي من بناء أرضي دون سبب"؛ لافتاً إلى أنه يملك الأرض بصك شرعي صادر من المحكمة، ولا يوجد ما يمنع منحه ترخيص البناء؛ طالباً من المسؤولين وعلى رأسهم أمير منطقة مكة حل مشكلته ومحاسبة المتسبب في تعطيل مصالح المواطنين لمدة عامين دون أي سبب واضح ومقبول.

وقال "علي النعيري": "نرفض كل ما جاء في تصريح رئيس بلدية الشواق بخصوص مخطط الوسقة، فكيف يحق له نقل قطعتين ممنوحتين بموجب أمر سامي كريم وبقرار من أمين جدة، وكذلك صدر لها صكان من المحكمة الشرعية بالشواق، ثم إنه قد مضى أكثر من سنتين وهذا المخطط مهمل من قبل بلدية الشواق وكذلك أمانة جدة".

وختم بقوله: "نأمل من الجهات المختصة تشكيل لجنة للنظر في حق أصحاب الأراضي الذين لا يوجد بحوزتهم صكوك شرعية حتى لا تضيع حقوقنا ونستطيع استخراج رخص البناء".

"سبق" طرحت الموضوع على طاولة رئيس بلدية الشواق المهندس عابد السلمي، والذي قال: "نفيدكم بأن المخطط تحت إجراءات التعديل في موقعه الحالي؛ وذلك لغرض التعديل الجزئي، ويحظى باهتمام من قبلنا وكذلك المسؤولين بالأمانة وجارٍ العمل على استكمال إجراءات الاعتماد النهائي بأمانة محافظة جدة".

وأضاف: "آلية التقديم لإصدار رخص البناء تتم عبر منصة بلدي؛ حيث إن جميع طلبات رخص البناء يتم التقديم عليها من خلال منصة بلدي آلياً، وتم إصدار عدد من رخص البناء ضمن الأجزاء التي لم تتأثر بالتعديل بالمخطط".

وتابع: "نفيدكم بأن أصحاب القطع المذكورة أرقامها سبق أن تمت مراجعتهم لنا بمقر البلدية في يوم الثلاثاء ١٣/١/١٤٤٢ وتبين للقسم المختص بأن قطعهم ضمن الجزء الذي تحت إجراءات التعديل بالمخطط؛ وتم إفهامهم بأنه سيتم التواصل معهم حين الانتهاء من اعتماد تعديل المخطط ليتسنى لهم الدخول على منصة بلدي واستكمال إجراء إصدار تصاريح البناء، كما سيتم الإعلان عن ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للبلدية في حينه".

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