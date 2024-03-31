مستفيدو الضمان بـ"عارضة جازان" لوزير الإسكان: الصكوك بددت الحلم.. أملنا فيك

رئيس جمعية البر الخيرية لـ"سبق": حصلنا على موافقة الوزارة على توثيق الأراضي

ناشد مستفيدو الضمان الاجتماعي والجمعية الخيرية بمحافظة العارضة شرق منطقة "جازان" وزير الإسكان ماجد الحقيل وإمارة المنطقة النظر في وضعهم بعد أن تم رفض ملفاتهم لبناء وحدات سكنية داخل منازلهم الشعبية التي أنهوا جميع متطلباتها لدى جميع الجهات، والرفع بها عن طريق الجمعية التي تولت الموضوع، وأبرمت اتفاقية مع الإسكان بحجة عدم توافر صكوك.

وأشار مسؤول في الجمعية الخيرية بالعارضة لـ"سبق" إلى أنه تم الحصول على موافقة بتوثيق أراضٍ ممن ليس لديهم صكوك في وقت سابق من قِبل إمارة المنطقة والإسكان، وقد تم الانتهاء من جميع المتطلبات، لكن تم الرفض.

وقال مستفيدون من الضمان إنه قد تم ترشيحهم من قِبل وزارة الإسكان لبناء وحدات سكنية لهم ولأبنائهم، وقد تم اختيار قطع أراض داخل منازلهم "الشعبية" التي يمتلكونها أبًا عن جد، وذلك بعد معاينتها من قِبل الجمعية الخيرية؛ والدليل وصول التيار الكهربائي لها منذ سنوات. موضحين أنهم قدموا جميع المتطلبات من مسح وموافقة من البلدية والتوثيق والرفع بالملفات عن طريق الجمعية الخيرية بالعارضة لوزارة الإسكان بعد التقدم على البوابة.

وبيَّنوا أنه تم منحهم أولوية وترشيحهم، وكانت المفاجأة بعد الرفع بالملفات لصدور الموافقة النهائية للبدء في البناء بالرفض بحجة عدم وجود صكوك على الأراضي التي تقع داخل منازلهم الشعبية بالقرى التي يقطنونها، وتُعتبر جزءًا منها.

وناشدوا وزير الإسكان ماجد الحقيل وإمارة المنطقة التدخل، وذلك باستثنائهم لبناء مساكن لهم داخل منازلهم الشعبية بعد توثيق الأراضي من قِبل الجهات المعنية، والرفع بها عن طريق الجمعية الخيرية بالمحافظة.

وقال حسين أحمد الحريصي، رئيس جمعية البر الخيرية بالعارضة، لـ"سبق" إنه تم الاتفاق في وقت سابق مع الإسكان على توثيق الأراضي لمستفيدي الضمان من سكان العارضة ممن ليس لديهم صكوك لبناء منازل لهم عن طريق الوزارة في مقر سكنهم نفسه. موضحًا أنه تمت الموافقة على ذلك. وأضاف: قامت الجمعية ببحث حالة أكثر من 12 ألف أسرة مستفيدة من الضمان، ووقوع الاختيار بعد الزيارات وتدقيق البيانات على نحو 1700 أسرة مستحقة.

وواصل: تم إنهاء الإجراءات لهم من جميع الجهات بعد الحصول على موافقة من إمارة المنطقة، منها البلدية والتعديات وغيرها من الجهات الأخرى، والرفع بالملفات، وكانت النتيجة عدم الموافقة بحجة الصكوك.

وختم: تم عرض المشكلة على نائب أمير المنطقة لإيجاد حلول، وذلك بالموافقة على منح من تم توثيق أرضه من قِبل الجمعية والجهات المعنية الأخرى، خاصة أن أغلب هذه الفئة ليس لديهم صكوك، وهم في أمسّ الحاجة للسكن.

يُشار إلى أن وزارة الإسكان كانت قد أبرمت في وقت سابق اتفاقيات شراكة مع أكثر من 200 جمعية أهلية منتشرة في جميع محافظات السعودية؛ لتتولى مهام التواصل، وزيارة الأسر الأشد حاجة، ومساعدتها باختيار المسكن، ومتابعة التسليم، وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية.