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مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة

قسطرة قلبية أغلقت القناة الشريانية التي تسببت في تدفق الدم بالاتجاه الخاطئ

نجح الفريق الطبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، في علاج عيب خلقي في القلب (وصلة شريانية) لرضيع بطريقة نوعية جنّبت الطفل الخضوع لعملية جراحية، وأنهت معاناته من تضخم في عضلة القلب وفشل في عمل العضلة.

وكان مركز طب وجراحة القلب بالمستشفى قد استقبل الطفل وهو يعاني من تضخم في عضلة القلب، وتم إخضاعه للفحوصات التشخيصية الدقيقة وتصوير القلب بالأشعة الصوتية "الإيكو"، وتَبَيّن وجود وصلة شريانية تَسَبّب في مشاكل بعضلة القلب.

على إثر ذلك قرر الفريق الطبي الذي يضم استشاريين في عدد من التخصصات منها طب قلب الأطفال والتخدير والطوارئ والفريق التمريضي، تجهيزه بشكل سريع وفوري لإنقاذ حياته؛ وذلك بإجراء قسطرة قلبية لإغلاق القناة الشريانية التي تسببت في تدفق الدم بالاتجاه الخاطئ.

وبفضل من الله تمكّن الفريق من إجراء القسطرة عبر وريد الفخذ، وإغلاق الوصلة بواسطة جهاز حديث وإعادة عضلة القلب لعملها الطبيعي، وتم بعدها مراقبة الطفل تحت الرعاية المكثفة بوحدة العناية المركزة الخاصة بالأطفال الخدج وحديثي الولادة NICU، وتولى استشاريو العناية المركزة بالوحدة رعاية الطفل حتى استقرت علاماته الحيوية وحالته الصحية تمامًا، وغادر المستشفى ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن مركز طب وجراحة القلب بمستشفى السويدي يعمل به كفاءات طبية متميزة مدعومون بتجهيزات هي الأحدث من نوعها؛ مما يساهم في دقة التشخيص ونجاح العمليات بنسب عالية. كما أن المستشفى حاصل على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، المختصة بتقييم الجودة في القطاع الصحي، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وحصوله جائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى PLANETREE والجائزة الوطنية لسلامة المرضى.

الفريق الطبي مستشفى الدكتور سليمان الحبيب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة
سبق

نجح الفريق الطبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، في علاج عيب خلقي في القلب (وصلة شريانية) لرضيع بطريقة نوعية جنّبت الطفل الخضوع لعملية جراحية، وأنهت معاناته من تضخم في عضلة القلب وفشل في عمل العضلة.

وكان مركز طب وجراحة القلب بالمستشفى قد استقبل الطفل وهو يعاني من تضخم في عضلة القلب، وتم إخضاعه للفحوصات التشخيصية الدقيقة وتصوير القلب بالأشعة الصوتية "الإيكو"، وتَبَيّن وجود وصلة شريانية تَسَبّب في مشاكل بعضلة القلب.

على إثر ذلك قرر الفريق الطبي الذي يضم استشاريين في عدد من التخصصات منها طب قلب الأطفال والتخدير والطوارئ والفريق التمريضي، تجهيزه بشكل سريع وفوري لإنقاذ حياته؛ وذلك بإجراء قسطرة قلبية لإغلاق القناة الشريانية التي تسببت في تدفق الدم بالاتجاه الخاطئ.

وبفضل من الله تمكّن الفريق من إجراء القسطرة عبر وريد الفخذ، وإغلاق الوصلة بواسطة جهاز حديث وإعادة عضلة القلب لعملها الطبيعي، وتم بعدها مراقبة الطفل تحت الرعاية المكثفة بوحدة العناية المركزة الخاصة بالأطفال الخدج وحديثي الولادة NICU، وتولى استشاريو العناية المركزة بالوحدة رعاية الطفل حتى استقرت علاماته الحيوية وحالته الصحية تمامًا، وغادر المستشفى ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن مركز طب وجراحة القلب بمستشفى السويدي يعمل به كفاءات طبية متميزة مدعومون بتجهيزات هي الأحدث من نوعها؛ مما يساهم في دقة التشخيص ونجاح العمليات بنسب عالية. كما أن المستشفى حاصل على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، المختصة بتقييم الجودة في القطاع الصحي، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وحصوله جائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى PLANETREE والجائزة الوطنية لسلامة المرضى.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
11:15 AM

مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة

قسطرة قلبية أغلقت القناة الشريانية التي تسببت في تدفق الدم بالاتجاه الخاطئ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح الفريق الطبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، في علاج عيب خلقي في القلب (وصلة شريانية) لرضيع بطريقة نوعية جنّبت الطفل الخضوع لعملية جراحية، وأنهت معاناته من تضخم في عضلة القلب وفشل في عمل العضلة.

وكان مركز طب وجراحة القلب بالمستشفى قد استقبل الطفل وهو يعاني من تضخم في عضلة القلب، وتم إخضاعه للفحوصات التشخيصية الدقيقة وتصوير القلب بالأشعة الصوتية "الإيكو"، وتَبَيّن وجود وصلة شريانية تَسَبّب في مشاكل بعضلة القلب.

على إثر ذلك قرر الفريق الطبي الذي يضم استشاريين في عدد من التخصصات منها طب قلب الأطفال والتخدير والطوارئ والفريق التمريضي، تجهيزه بشكل سريع وفوري لإنقاذ حياته؛ وذلك بإجراء قسطرة قلبية لإغلاق القناة الشريانية التي تسببت في تدفق الدم بالاتجاه الخاطئ.

وبفضل من الله تمكّن الفريق من إجراء القسطرة عبر وريد الفخذ، وإغلاق الوصلة بواسطة جهاز حديث وإعادة عضلة القلب لعملها الطبيعي، وتم بعدها مراقبة الطفل تحت الرعاية المكثفة بوحدة العناية المركزة الخاصة بالأطفال الخدج وحديثي الولادة NICU، وتولى استشاريو العناية المركزة بالوحدة رعاية الطفل حتى استقرت علاماته الحيوية وحالته الصحية تمامًا، وغادر المستشفى ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن مركز طب وجراحة القلب بمستشفى السويدي يعمل به كفاءات طبية متميزة مدعومون بتجهيزات هي الأحدث من نوعها؛ مما يساهم في دقة التشخيص ونجاح العمليات بنسب عالية. كما أن المستشفى حاصل على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، المختصة بتقييم الجودة في القطاع الصحي، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وحصوله جائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى PLANETREE والجائزة الوطنية لسلامة المرضى.

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