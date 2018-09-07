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"آل جابر": الحوثي رفض طائرة "الأمم" لإخراج عناصر إيران وحزب الله

قال إن المليشيا الانقلابية راوغت مرات عدة رافضة مصالح الشعب اليمني

أكد محمد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية، أن المليشيات الحوثية راوغت كثيرًا رافضة القبول بطائرة الأمم المتحدة التي ترعى المشاورات، وجعلت الأولوية لإخراج عناصر من حزب الله وإيران.

وتفصيلاً، قال السفير في تغريدة له على حسابه بتويتر إنه وصل وفد الحكومة الشرعية إلى جنيف حاملاً غصن السلام أملاً بأن يكون لدى المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ذرة حب لليمن ومصالح شعبها.

وأضاف: إلا أن المليشيا كعادتها راوغت مرات عدة رافضة القبول بطائرة الأمم المتحدة التي ترعى المشاورات، وجعلت الأولوية لإخراج عناصر من حزب الله وإيران.


وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث قد أفاد بأن المشاورات المقرر إجراؤها بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الخميس الماضي ستتناول ثلاثة ملفات، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

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"آل جابر": الحوثي رفض طائرة "الأمم" لإخراج عناصر إيران وحزب الله
سبق

أكد محمد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية، أن المليشيات الحوثية راوغت كثيرًا رافضة القبول بطائرة الأمم المتحدة التي ترعى المشاورات، وجعلت الأولوية لإخراج عناصر من حزب الله وإيران.

وتفصيلاً، قال السفير في تغريدة له على حسابه بتويتر إنه وصل وفد الحكومة الشرعية إلى جنيف حاملاً غصن السلام أملاً بأن يكون لدى المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ذرة حب لليمن ومصالح شعبها.

وأضاف: إلا أن المليشيا كعادتها راوغت مرات عدة رافضة القبول بطائرة الأمم المتحدة التي ترعى المشاورات، وجعلت الأولوية لإخراج عناصر من حزب الله وإيران.


وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث قد أفاد بأن المشاورات المقرر إجراؤها بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الخميس الماضي ستتناول ثلاثة ملفات، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
08:33 PM

"آل جابر": الحوثي رفض طائرة "الأمم" لإخراج عناصر إيران وحزب الله

قال إن المليشيا الانقلابية راوغت مرات عدة رافضة مصالح الشعب اليمني

A A A
محمد المواسي - الرياض
6
9,259

أكد محمد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية، أن المليشيات الحوثية راوغت كثيرًا رافضة القبول بطائرة الأمم المتحدة التي ترعى المشاورات، وجعلت الأولوية لإخراج عناصر من حزب الله وإيران.

وتفصيلاً، قال السفير في تغريدة له على حسابه بتويتر إنه وصل وفد الحكومة الشرعية إلى جنيف حاملاً غصن السلام أملاً بأن يكون لدى المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ذرة حب لليمن ومصالح شعبها.

وأضاف: إلا أن المليشيا كعادتها راوغت مرات عدة رافضة القبول بطائرة الأمم المتحدة التي ترعى المشاورات، وجعلت الأولوية لإخراج عناصر من حزب الله وإيران.


وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث قد أفاد بأن المشاورات المقرر إجراؤها بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الخميس الماضي ستتناول ثلاثة ملفات، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

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