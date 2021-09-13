وأضافت الأمانة في تغريدة على حسابها بتويتر، أنه تمّ تنظيم اللوحات التجارية، وتهيئة أرصفة المشاة، وتوفير مواقف للمركبات ضمن تجربة مميزة تسعى لتعميمها في مختلف أرجاء العاصمة.

أكّدت أمانة الرياض أنها أجرت عديداً من التحسينات الحضرية التي حققت نقلة نوعية في طريق التخصصي.

"أمانة الرياض": أجرينا عديداً من التحسينات الحضرية في طريق التخصصي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-13 أكّدت أمانة الرياض أنها أجرت عديداً من التحسينات الحضرية التي حققت نقلة نوعية في طريق التخصصي. وأضافت الأمانة في تغريدة على حسابها بتويتر، أنه تمّ تنظيم اللوحات التجارية، وتهيئة أرصفة المشاة، وتوفير مواقف للمركبات ضمن تجربة مميزة تسعى لتعميمها في مختلف أرجاء العاصمة.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443 08:57 AM

"أمانة الرياض": أجرينا عديداً من التحسينات الحضرية في طريق التخصصي شملت تنظيم اللوحات التجارية وتهيئة أرصفة المشاة وتوفير مواقف للمركبات





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أكّدت أمانة الرياض أنها أجرت عديداً من التحسينات الحضرية التي حققت نقلة نوعية في طريق التخصصي.

وأضافت الأمانة في تغريدة على حسابها بتويتر، أنه تمّ تنظيم اللوحات التجارية، وتهيئة أرصفة المشاة، وتوفير مواقف للمركبات ضمن تجربة مميزة تسعى لتعميمها في مختلف أرجاء العاصمة.