النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة الرياض": أجرينا عديداً من التحسينات الحضرية في طريق التخصصي

شملت تنظيم اللوحات التجارية وتهيئة أرصفة المشاة وتوفير مواقف للمركبات

أكّدت أمانة الرياض أنها أجرت عديداً من التحسينات الحضرية التي حققت نقلة نوعية في طريق التخصصي.

وأضافت الأمانة في تغريدة على حسابها بتويتر، أنه تمّ تنظيم اللوحات التجارية، وتهيئة أرصفة المشاة، وتوفير مواقف للمركبات ضمن تجربة مميزة تسعى لتعميمها في مختلف أرجاء العاصمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة الرياض": أجرينا عديداً من التحسينات الحضرية في طريق التخصصي
سبق

أكّدت أمانة الرياض أنها أجرت عديداً من التحسينات الحضرية التي حققت نقلة نوعية في طريق التخصصي.

وأضافت الأمانة في تغريدة على حسابها بتويتر، أنه تمّ تنظيم اللوحات التجارية، وتهيئة أرصفة المشاة، وتوفير مواقف للمركبات ضمن تجربة مميزة تسعى لتعميمها في مختلف أرجاء العاصمة.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
08:57 AM

"أمانة الرياض": أجرينا عديداً من التحسينات الحضرية في طريق التخصصي

شملت تنظيم اللوحات التجارية وتهيئة أرصفة المشاة وتوفير مواقف للمركبات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
257

أكّدت أمانة الرياض أنها أجرت عديداً من التحسينات الحضرية التي حققت نقلة نوعية في طريق التخصصي.

وأضافت الأمانة في تغريدة على حسابها بتويتر، أنه تمّ تنظيم اللوحات التجارية، وتهيئة أرصفة المشاة، وتوفير مواقف للمركبات ضمن تجربة مميزة تسعى لتعميمها في مختلف أرجاء العاصمة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,597
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,612
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,829
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,957

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة