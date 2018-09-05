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مدير صحة عسير الجديد: سنعمل على مواصلة تطوير الخدمات الصحية

تعهد بتحقيق أعلى معايير الجودة

عبر مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير، خالد بن عائض عسيري، عن شكره وتقديره لوزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ على الثقة الغالية بتكليفه مديراً عاماً للشؤون الصحية في عسير، بالإضافة إلى عمله مديراً عاماً للشؤون الصحية في منطقة نجران .

وقال "عسيري": نستشعر عظم المسؤولية الملقاة على عاتقنا في تلبية تطلعات قادة هذا الوطن، وخدمة ابنائه.

وأكد لأهالي منطقة عسير، الكرام أنه سوف يعمل على مواصلة تطوير خدمات القطاع الصحي ، والسعي لتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة في كل المنشآت الصحية بالمنطقة، بتضافر جهود فريق العمل، مع مواصلة الجهود المبذولة في منطقة نجران، بما يتوائم مع متطلبات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، بدعم وتوجيهات أمير المنطقة ونائبه ومتابعة وزير الصحة .

إلى ذلك استهل مدير عام الشؤون الصحية في عسير، عمله اليوم الأربعاء، الموافق ٢٦/١٢/١٤٣٩هـ، بتفقد سير العمل في جميع أقسام المديرية والإدارات .

ووجه "العسيري" الجميع ببذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة المرضى والمراجعين .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير صحة عسير الجديد: سنعمل على مواصلة تطوير الخدمات الصحية
سبق

عبر مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير، خالد بن عائض عسيري، عن شكره وتقديره لوزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ على الثقة الغالية بتكليفه مديراً عاماً للشؤون الصحية في عسير، بالإضافة إلى عمله مديراً عاماً للشؤون الصحية في منطقة نجران .

وقال "عسيري": نستشعر عظم المسؤولية الملقاة على عاتقنا في تلبية تطلعات قادة هذا الوطن، وخدمة ابنائه.

وأكد لأهالي منطقة عسير، الكرام أنه سوف يعمل على مواصلة تطوير خدمات القطاع الصحي ، والسعي لتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة في كل المنشآت الصحية بالمنطقة، بتضافر جهود فريق العمل، مع مواصلة الجهود المبذولة في منطقة نجران، بما يتوائم مع متطلبات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، بدعم وتوجيهات أمير المنطقة ونائبه ومتابعة وزير الصحة .

إلى ذلك استهل مدير عام الشؤون الصحية في عسير، عمله اليوم الأربعاء، الموافق ٢٦/١٢/١٤٣٩هـ، بتفقد سير العمل في جميع أقسام المديرية والإدارات .

ووجه "العسيري" الجميع ببذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة المرضى والمراجعين .

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
04:49 PM

مدير صحة عسير الجديد: سنعمل على مواصلة تطوير الخدمات الصحية

تعهد بتحقيق أعلى معايير الجودة

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محمد طيران - عسير
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عبر مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير، خالد بن عائض عسيري، عن شكره وتقديره لوزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ على الثقة الغالية بتكليفه مديراً عاماً للشؤون الصحية في عسير، بالإضافة إلى عمله مديراً عاماً للشؤون الصحية في منطقة نجران .

وقال "عسيري": نستشعر عظم المسؤولية الملقاة على عاتقنا في تلبية تطلعات قادة هذا الوطن، وخدمة ابنائه.

وأكد لأهالي منطقة عسير، الكرام أنه سوف يعمل على مواصلة تطوير خدمات القطاع الصحي ، والسعي لتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة في كل المنشآت الصحية بالمنطقة، بتضافر جهود فريق العمل، مع مواصلة الجهود المبذولة في منطقة نجران، بما يتوائم مع متطلبات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، بدعم وتوجيهات أمير المنطقة ونائبه ومتابعة وزير الصحة .

إلى ذلك استهل مدير عام الشؤون الصحية في عسير، عمله اليوم الأربعاء، الموافق ٢٦/١٢/١٤٣٩هـ، بتفقد سير العمل في جميع أقسام المديرية والإدارات .

ووجه "العسيري" الجميع ببذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة المرضى والمراجعين .

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