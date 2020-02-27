النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جمعية رفقاء الخيرية تقيم الملتقى السنوي الثاني "نور نجران"

في باكورة أعمالها التي تضم كل الأيتام بمكان واحد

أقامت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام الملتقى السنوي الثاني نور نجران ١٤٤١هـ بقاعة البندقية، وهو باكورة أعمال الجمعية التي تضم كل أيتام ويتيمات الجمعية في مكان واحد.

وتفصيلاً، بدأ الملتقى بآياتٍ من القرآن الكريم وبعدها قدم المدير التنفيذي كلمة رحب فيها بالأيتام وأسرهم والشكر لكل من أسهم في دعم الملتقى ثم تم تقديم برنامج فرقة أشكال وألوان برنامج مميز وجوائز متنوعة.

وبعد ذلك، تم عرض تعريفي بعنوان (من نحن) اشتمل على بعض أعمال وإنجازات الجمعية ومن ثم كلمة للأيتام ألقاها الطالب خالد أحمد آل بلية ثم تكريم المتفوقين والداعمين للملتقى ومن ثم السحب على الجائزة الكبرى "سيارة".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جمعية رفقاء الخيرية تقيم الملتقى السنوي الثاني "نور نجران"
سبق

أقامت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام الملتقى السنوي الثاني نور نجران ١٤٤١هـ بقاعة البندقية، وهو باكورة أعمال الجمعية التي تضم كل أيتام ويتيمات الجمعية في مكان واحد.

وتفصيلاً، بدأ الملتقى بآياتٍ من القرآن الكريم وبعدها قدم المدير التنفيذي كلمة رحب فيها بالأيتام وأسرهم والشكر لكل من أسهم في دعم الملتقى ثم تم تقديم برنامج فرقة أشكال وألوان برنامج مميز وجوائز متنوعة.

وبعد ذلك، تم عرض تعريفي بعنوان (من نحن) اشتمل على بعض أعمال وإنجازات الجمعية ومن ثم كلمة للأيتام ألقاها الطالب خالد أحمد آل بلية ثم تكريم المتفوقين والداعمين للملتقى ومن ثم السحب على الجائزة الكبرى "سيارة".

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
11:49 PM

جمعية رفقاء الخيرية تقيم الملتقى السنوي الثاني "نور نجران"

في باكورة أعمالها التي تضم كل الأيتام بمكان واحد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
0
27

أقامت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام الملتقى السنوي الثاني نور نجران ١٤٤١هـ بقاعة البندقية، وهو باكورة أعمال الجمعية التي تضم كل أيتام ويتيمات الجمعية في مكان واحد.

وتفصيلاً، بدأ الملتقى بآياتٍ من القرآن الكريم وبعدها قدم المدير التنفيذي كلمة رحب فيها بالأيتام وأسرهم والشكر لكل من أسهم في دعم الملتقى ثم تم تقديم برنامج فرقة أشكال وألوان برنامج مميز وجوائز متنوعة.

وبعد ذلك، تم عرض تعريفي بعنوان (من نحن) اشتمل على بعض أعمال وإنجازات الجمعية ومن ثم كلمة للأيتام ألقاها الطالب خالد أحمد آل بلية ثم تكريم المتفوقين والداعمين للملتقى ومن ثم السحب على الجائزة الكبرى "سيارة".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,862
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,416
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,730
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,994

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة