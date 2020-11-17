اتحاد القدم يدشّن مبادرة وحدة اكتشاف المواهب

دشن الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلاً بإدارة التطوير والمبادرات مبادرة وحدة اكتشاف المواهب.

ويأتي المشروع كبداية لحقبة جديدة في استكشاف المواهب بمختلف مدن ومحافظات المملكة في عمل ممنهج ذي أهداف طويلة المدى، تحت إشراف إدارة التطوير والمبادرات.

واستضاف ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة التجمع الأول على مدى الأيام الثلاثة الماضية، تـم الوقوف فيه على أكثر من 120 لاعبًا موهوبًا، من خلال عدة تمارين واختبارات لتحديد المستوى الفني بشكل دقيق، إضافة إلى جمع المعلومات وبناء قاعدة بيانات للاعبين الموهوبين.

ومن المقرر أن يلي ذلك تجمعات بمدن تبوك، وحائل، وجازان، في الأيام المقبلة، بالإضافة إلى 20 مدينة ومحافظة أخرى، ليصل المجموع إلى 24 مدينة ومحافظة في أنحاء المملكة.

من جهة أخرى أوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مدير إدارة التطوير والمبادرات بندر الأحمدي أن مبادرة وحدة اكتشاف المواهب تهدف إلى الوصول إلى الموهوبين في مختلف مدن ومحافظات المملكة وإعطائهم الفرصة الكاملة خلال الأيـام التدريبية المحددة وعبر تمارين معينة تحدد المستوى لكل لاعب.

وبيّن بندر الأحمدي أنهم عملوا على إنشاء برنامج زمني تحدد فيه إقامة تجمعات في 24 مدينة ومحافظة مختلفة يمتد حتى شهر إبريل المقبل، يليه تجمع أخير في الرياض يجمع اللاعبين الموهوبين الأبرز.

وحول آلية العمل أوضح مدير إدارة التطوير والمبادرات أنه تم تعيين خمسة كشافين في كل مدينة ومحافظة بمجموع 20 كشافًا، يقومون بزيارة المدارس والأكاديميات والوقوف على اللاعبين الموهوبين، ومن ثم يتم التنسيق مع اللاعبين لحضور التجمع المحدد وإجراء التمارين للوقوف على المستوى الفني بشكل أكثر دقة.