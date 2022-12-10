أكد الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة خضوع عمليات البيع والشراء في المتاجر الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداءً من 1 يناير 2018م.
"القيمة المضافة": عمليات البيع والشراء في المتاجر الإلكترونية.. مشمولة
أكد الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة خضوع عمليات البيع والشراء في المتاجر الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداءً من 1 يناير 2018م.
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"القيمة المضافة": عمليات البيع والشراء في المتاجر الإلكترونية.. مشمولةعبدالله البرقاوي سبق 2017-12-10
10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
05:33 PM
"القيمة المضافة": عمليات البيع والشراء في المتاجر الإلكترونية.. مشمولة
أكد الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة خضوع عمليات البيع والشراء في المتاجر الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداءً من 1 يناير 2018م.
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