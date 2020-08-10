النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1439 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1257 إصابة

أمير "الشمالية" يوجّه بالتفاعل مع مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة

في إطار تقديم نموذج تطويري للجمعيات الخيرية وفق رؤية 2030

دعا الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة، جميع الجهات المشاركة بالعمل الخيري والجمعيات الخيرية للاستفادة من المجلس والتفاعل معه بما يخدم مصالحها ويحقق أهدافها وصولاً إلى تقديم خدمات مجتمعية وتنموية مميزة بالمنطقة وتقديم نموذج تطويري للجمعيات الخيرية وفق توجهات ومستهدفات والتزامات رؤية 2030 .

جاء ذلك خلال ترؤس أمير المنطقة، اليوم, اجتماعاً لمجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة، شهد بحث الموضوعات المدرجةَ على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

وبحث الاجتماع الخطط المستقبلية لمجلس الجمعيات الأهلية في مجال الجمعيات الخيرية النوعية وفي مجال الجمعيات التعاونية والجمعيات المهنية، وكيفية معالجة الفجوات كمًا ونوعًا وفق خطة استراتيجية بمراحل زمنية محددة وبكفاءة عالية ودون أعذار مهما كانت التحديات.

وناقش المجلس رفع وتيرة التنسيق بين الجمعيات الخيرية للوصول لأعلى درجات الفاعلية والكفاءة والتكامل بما ينعكس إيجاباً على معدلات نمو الأعمال الأهلية كماً ونوعاً وعلى أثرها الفاعل في خدمة المستفيدين.

كما ناقش المجلس آلية تأسيس الجمعيات وفق الاحتياج التنموي بالتنسيق بين المجلس، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتفعيل دورها في خدمة المجتمع.

وثمن أمير المنطقة الدعم السخي الذي تلقاه الجمعيات الأهلية من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين, مؤكداً على ضرورة الارتقاء بالعمل الأهلي بالمنطقة بتطبيق أفضل الأساليب والمنهجيات الإدارية، وتطبيق أنظمة الحوكمة وتحقيق الاستدامة المالية لبناء خطط استراتيجية طويلة المدى تتحقق أهدافها تباعاً وفق مرحلية زمنية واضحة.

أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير "الشمالية" يوجّه بالتفاعل مع مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة
سبق

دعا الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة، جميع الجهات المشاركة بالعمل الخيري والجمعيات الخيرية للاستفادة من المجلس والتفاعل معه بما يخدم مصالحها ويحقق أهدافها وصولاً إلى تقديم خدمات مجتمعية وتنموية مميزة بالمنطقة وتقديم نموذج تطويري للجمعيات الخيرية وفق توجهات ومستهدفات والتزامات رؤية 2030 .

جاء ذلك خلال ترؤس أمير المنطقة، اليوم, اجتماعاً لمجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة، شهد بحث الموضوعات المدرجةَ على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

وبحث الاجتماع الخطط المستقبلية لمجلس الجمعيات الأهلية في مجال الجمعيات الخيرية النوعية وفي مجال الجمعيات التعاونية والجمعيات المهنية، وكيفية معالجة الفجوات كمًا ونوعًا وفق خطة استراتيجية بمراحل زمنية محددة وبكفاءة عالية ودون أعذار مهما كانت التحديات.

وناقش المجلس رفع وتيرة التنسيق بين الجمعيات الخيرية للوصول لأعلى درجات الفاعلية والكفاءة والتكامل بما ينعكس إيجاباً على معدلات نمو الأعمال الأهلية كماً ونوعاً وعلى أثرها الفاعل في خدمة المستفيدين.

كما ناقش المجلس آلية تأسيس الجمعيات وفق الاحتياج التنموي بالتنسيق بين المجلس، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتفعيل دورها في خدمة المجتمع.

وثمن أمير المنطقة الدعم السخي الذي تلقاه الجمعيات الأهلية من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين, مؤكداً على ضرورة الارتقاء بالعمل الأهلي بالمنطقة بتطبيق أفضل الأساليب والمنهجيات الإدارية، وتطبيق أنظمة الحوكمة وتحقيق الاستدامة المالية لبناء خطط استراتيجية طويلة المدى تتحقق أهدافها تباعاً وفق مرحلية زمنية واضحة.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
03:37 PM

أمير "الشمالية" يوجّه بالتفاعل مع مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة

في إطار تقديم نموذج تطويري للجمعيات الخيرية وفق رؤية 2030

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
1
161

دعا الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة، جميع الجهات المشاركة بالعمل الخيري والجمعيات الخيرية للاستفادة من المجلس والتفاعل معه بما يخدم مصالحها ويحقق أهدافها وصولاً إلى تقديم خدمات مجتمعية وتنموية مميزة بالمنطقة وتقديم نموذج تطويري للجمعيات الخيرية وفق توجهات ومستهدفات والتزامات رؤية 2030 .

جاء ذلك خلال ترؤس أمير المنطقة، اليوم, اجتماعاً لمجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة، شهد بحث الموضوعات المدرجةَ على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

وبحث الاجتماع الخطط المستقبلية لمجلس الجمعيات الأهلية في مجال الجمعيات الخيرية النوعية وفي مجال الجمعيات التعاونية والجمعيات المهنية، وكيفية معالجة الفجوات كمًا ونوعًا وفق خطة استراتيجية بمراحل زمنية محددة وبكفاءة عالية ودون أعذار مهما كانت التحديات.

وناقش المجلس رفع وتيرة التنسيق بين الجمعيات الخيرية للوصول لأعلى درجات الفاعلية والكفاءة والتكامل بما ينعكس إيجاباً على معدلات نمو الأعمال الأهلية كماً ونوعاً وعلى أثرها الفاعل في خدمة المستفيدين.

كما ناقش المجلس آلية تأسيس الجمعيات وفق الاحتياج التنموي بالتنسيق بين المجلس، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتفعيل دورها في خدمة المجتمع.

وثمن أمير المنطقة الدعم السخي الذي تلقاه الجمعيات الأهلية من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين, مؤكداً على ضرورة الارتقاء بالعمل الأهلي بالمنطقة بتطبيق أفضل الأساليب والمنهجيات الإدارية، وتطبيق أنظمة الحوكمة وتحقيق الاستدامة المالية لبناء خطط استراتيجية طويلة المدى تتحقق أهدافها تباعاً وفق مرحلية زمنية واضحة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,798
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,222
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,070
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,540

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة