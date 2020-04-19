"كورونا" يقفز بعدد الوفيات في كندا إلى 1.506
ارتفاع الإصابات لـ33.922
ذكرت وكالة الصحة العامة في كندا، اليوم (الأحد)، أن إجمالي عدد المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع بأقل من 12 بالمئة، ليصل إلى 1506 مقارنة مع 1346 أمس.
كندا
فيروس كورونا الجديد
وأوضحت الوكالة في بيان أوردته "رويترز"، أن عدد من ثبتت إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 33922 بالمقارنة مع 32412 في اليوم السابق، وفقاً لـ"رويترز".
"كورونا" يقفز بعدد الوفيات في كندا إلى 1.506
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-19
ذكرت وكالة الصحة العامة في كندا، اليوم (الأحد)، أن إجمالي عدد المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع بأقل من 12 بالمئة، ليصل إلى 1506 مقارنة مع 1346 أمس.
وأوضحت الوكالة في بيان أوردته "رويترز"، أن عدد من ثبتت إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 33922 بالمقارنة مع 32412 في اليوم السابق، وفقاً لـ"رويترز".
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
07:40 PM
اخر تعديل
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
09:46 PM
"كورونا" يقفز بعدد الوفيات في كندا إلى 1.506
ارتفاع الإصابات لـ33.922
ذكرت وكالة الصحة العامة في كندا، اليوم (الأحد)، أن إجمالي عدد المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع بأقل من 12 بالمئة، ليصل إلى 1506 مقارنة مع 1346 أمس.
وأوضحت الوكالة في بيان أوردته "رويترز"، أن عدد من ثبتت إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 33922 بالمقارنة مع 32412 في اليوم السابق، وفقاً لـ"رويترز".