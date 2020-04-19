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"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

"كورونا" يقفز بعدد الوفيات في كندا إلى 1.506

ارتفاع الإصابات لـ33.922

ذكرت وكالة الصحة العامة في كندا، اليوم (الأحد)، أن إجمالي عدد المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع بأقل من 12 بالمئة، ليصل إلى 1506 مقارنة مع 1346 أمس.


وأوضحت الوكالة في بيان أوردته "رويترز"، أن عدد من ثبتت إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 33922 بالمقارنة مع 32412 في اليوم السابق، وفقاً لـ"رويترز".

كندا فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يقفز بعدد الوفيات في كندا إلى 1.506
سبق

ذكرت وكالة الصحة العامة في كندا، اليوم (الأحد)، أن إجمالي عدد المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع بأقل من 12 بالمئة، ليصل إلى 1506 مقارنة مع 1346 أمس.


وأوضحت الوكالة في بيان أوردته "رويترز"، أن عدد من ثبتت إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 33922 بالمقارنة مع 32412 في اليوم السابق، وفقاً لـ"رويترز".

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
07:40 PM
اخر تعديل
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
09:46 PM

"كورونا" يقفز بعدد الوفيات في كندا إلى 1.506

ارتفاع الإصابات لـ33.922

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وكالة الصحة العامة في كندا، اليوم (الأحد)، أن إجمالي عدد المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع بأقل من 12 بالمئة، ليصل إلى 1506 مقارنة مع 1346 أمس.


وأوضحت الوكالة في بيان أوردته "رويترز"، أن عدد من ثبتت إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 33922 بالمقارنة مع 32412 في اليوم السابق، وفقاً لـ"رويترز".

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