"كورونا" يقفز بعدد الوفيات في كندا إلى 1.506

ارتفاع الإصابات لـ33.922

ذكرت وكالة الصحة العامة في كندا، اليوم (الأحد)، أن إجمالي عدد المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع بأقل من 12 بالمئة، ليصل إلى 1506 مقارنة مع 1346 أمس.



وأوضحت الوكالة في بيان أوردته "رويترز"، أن عدد من ثبتت إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 33922 بالمقارنة مع 32412 في اليوم السابق، وفقاً لـ"رويترز".