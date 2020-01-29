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"العمل": إيداع مليارَي ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لجُمادى الآخرة

في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر بهدف تحسين ظروفهم المعيشية

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جُمادى الآخرة في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي أ. إبراهيم بن يوسف المبارك، أنه تمّ إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جُمادى الآخرة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزءٍ من فواتير الكهرباء متضمناً بدل غلاء المعيشة.

جاء ذلك إنفاذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وقال "المبارك": المبالغ المودعة في حساباتهم بلغت في مجملها 2.058.096090 ريال سعودي، حيث تم إيداع 1.414.942.493 ريالاً للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 193.237.632 ريالاً، و102.997.465، لسداد جزء من فواتير الكهرباء، إضافة إلى 346.918.500 ريال بدل غلاء المعيشة.

وأضاف: تمّ إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، لتحسين ظروفهم المعيشية.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية معاشات الضمان الاجتماعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العمل": إيداع مليارَي ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لجُمادى الآخرة
سبق

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جُمادى الآخرة في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي أ. إبراهيم بن يوسف المبارك، أنه تمّ إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جُمادى الآخرة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزءٍ من فواتير الكهرباء متضمناً بدل غلاء المعيشة.

جاء ذلك إنفاذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وقال "المبارك": المبالغ المودعة في حساباتهم بلغت في مجملها 2.058.096090 ريال سعودي، حيث تم إيداع 1.414.942.493 ريالاً للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 193.237.632 ريالاً، و102.997.465، لسداد جزء من فواتير الكهرباء، إضافة إلى 346.918.500 ريال بدل غلاء المعيشة.

وأضاف: تمّ إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، لتحسين ظروفهم المعيشية.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
12:13 PM

"العمل": إيداع مليارَي ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لجُمادى الآخرة

في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر بهدف تحسين ظروفهم المعيشية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جُمادى الآخرة في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي أ. إبراهيم بن يوسف المبارك، أنه تمّ إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جُمادى الآخرة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزءٍ من فواتير الكهرباء متضمناً بدل غلاء المعيشة.

جاء ذلك إنفاذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وقال "المبارك": المبالغ المودعة في حساباتهم بلغت في مجملها 2.058.096090 ريال سعودي، حيث تم إيداع 1.414.942.493 ريالاً للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 193.237.632 ريالاً، و102.997.465، لسداد جزء من فواتير الكهرباء، إضافة إلى 346.918.500 ريال بدل غلاء المعيشة.

وأضاف: تمّ إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، لتحسين ظروفهم المعيشية.

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