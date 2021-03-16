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الشركة السعودية للكهرباء توقف فصل الخدمة لمدة شهر

حولت مشتركيها إلى الخدمات الإلكترونية

تسهيلاً على المواطنين وحفاظاً على سلامتهم، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، ستقوم الشركة السعودية للكهرباء ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 17/ 3/ 2020، بالتوقف مؤقتاً عن استقبال المشتركين في صالات المكاتب في المدن والمحافظات، وذلك لمدة أسبوعين.

ويستطيع المشتركون استخدام القنوات البديلة للاستفادة من جميع الخدمات مثل التطبيق والموقع الإلكتروني www.se.com.sa، والتواصل عبر مركز استقبال بلاغات الأعطال على الرقم 933، ومركز خدمة المشترك على الرقم 920001100، وحساب العناية بالمشتركين في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" alkahraba care. وبهدف تقليل الحاجة للتواصل مع الشركة فسيتم تأجيل فصل الخدمة بسبب عدم السداد لمدة شهر ابتداءً من تاريخة. وستقوم الشركة بمراجعة هذه الترتيبات حسب الحاجة.

الشركة السعودية للكهرباء توقف فصل الخدمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشركة السعودية للكهرباء توقف فصل الخدمة لمدة شهر
سبق

تسهيلاً على المواطنين وحفاظاً على سلامتهم، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، ستقوم الشركة السعودية للكهرباء ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 17/ 3/ 2020، بالتوقف مؤقتاً عن استقبال المشتركين في صالات المكاتب في المدن والمحافظات، وذلك لمدة أسبوعين.

ويستطيع المشتركون استخدام القنوات البديلة للاستفادة من جميع الخدمات مثل التطبيق والموقع الإلكتروني www.se.com.sa، والتواصل عبر مركز استقبال بلاغات الأعطال على الرقم 933، ومركز خدمة المشترك على الرقم 920001100، وحساب العناية بالمشتركين في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" alkahraba care. وبهدف تقليل الحاجة للتواصل مع الشركة فسيتم تأجيل فصل الخدمة بسبب عدم السداد لمدة شهر ابتداءً من تاريخة. وستقوم الشركة بمراجعة هذه الترتيبات حسب الحاجة.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
04:20 PM

الشركة السعودية للكهرباء توقف فصل الخدمة لمدة شهر

حولت مشتركيها إلى الخدمات الإلكترونية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
7,209

تسهيلاً على المواطنين وحفاظاً على سلامتهم، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، ستقوم الشركة السعودية للكهرباء ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 17/ 3/ 2020، بالتوقف مؤقتاً عن استقبال المشتركين في صالات المكاتب في المدن والمحافظات، وذلك لمدة أسبوعين.

ويستطيع المشتركون استخدام القنوات البديلة للاستفادة من جميع الخدمات مثل التطبيق والموقع الإلكتروني www.se.com.sa، والتواصل عبر مركز استقبال بلاغات الأعطال على الرقم 933، ومركز خدمة المشترك على الرقم 920001100، وحساب العناية بالمشتركين في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" alkahraba care. وبهدف تقليل الحاجة للتواصل مع الشركة فسيتم تأجيل فصل الخدمة بسبب عدم السداد لمدة شهر ابتداءً من تاريخة. وستقوم الشركة بمراجعة هذه الترتيبات حسب الحاجة.

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