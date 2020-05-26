لأول مرة.. البرازيل تتجاوز الولايات المتحدة في عدد وفيات كورونا اليومية

باتت ثاني أسوأ تفشٍّ للمرض في العالم حيث بلغ عدد المصابين 347898 حالة

قالت وزارة الصحة في البرازيل: إن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد كانت أعلى من الوفيات في الولايات المتحدة لأول مرة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

ووفق "رويترز" سجلت البرازيل 807 حالات وفاة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة؛ في حين توفي 620 شخصًا في الولايات المتحدة.

وفي البرازيل ثاني أسوأ تفشٍّ للمرض في العالم؛ حيث بلغ عدد الحالات 347898 حالة، لتلي الولايات المتحدة التي بلغ عدد الإصابات فيها مليونًا و637 ألف حالة. وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة 97971 حالة وفاة حسب إحصاء أعدته "رويترز" فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات في البرازيل 23473.