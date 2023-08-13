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حالة تستمر حتى 8 مساءً.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

"الأرصاد": تُصحب برياح نشطة وتؤدي إلى تدنّ للرؤية وتشمل 5 محافظات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: أبوعريش، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله .

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة تستمر حتى 8 مساءً.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: أبوعريش، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله .

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
11:38 AM

حالة تستمر حتى 8 مساءً.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

"الأرصاد": تُصحب برياح نشطة وتؤدي إلى تدنّ للرؤية وتشمل 5 محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: أبوعريش، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله .

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