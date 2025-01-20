النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ظروف أمنية خطيرة.. "السيسي" يمدد "الطوارئ" 3 أشهر في جميع أنحاء مصر

أكملت 3 سنوات منذ فرضها لأول مرة على مستوى البلاد

مدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر جديدة، لتكمل حالة الطوارئ بذلك ثلاث سنوات منذ فرضها لأول مرة على مستوى الجمهورية، حسبما نقلت "الحرة" عن الجريدة الرسمية.

وذكر قرار الرئيس المصري أنه "نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرر رئيس الجمهورية أن تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الأحد 27 يناير 2020".

وشدد على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وأعلنت حالة الطوارئ في أرجاء مصر كافة بعد اعتداءين نفذهما متطرفون في التاسع من أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والإسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلاً.

عبد الفتاح السيسي مصر

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ظروف أمنية خطيرة.. "السيسي" يمدد "الطوارئ" 3 أشهر في جميع أنحاء مصر
سبق

مدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر جديدة، لتكمل حالة الطوارئ بذلك ثلاث سنوات منذ فرضها لأول مرة على مستوى الجمهورية، حسبما نقلت "الحرة" عن الجريدة الرسمية.

وذكر قرار الرئيس المصري أنه "نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرر رئيس الجمهورية أن تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الأحد 27 يناير 2020".

وشدد على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وأعلنت حالة الطوارئ في أرجاء مصر كافة بعد اعتداءين نفذهما متطرفون في التاسع من أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والإسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلاً.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
08:19 PM

ظروف أمنية خطيرة.. "السيسي" يمدد "الطوارئ" 3 أشهر في جميع أنحاء مصر

أكملت 3 سنوات منذ فرضها لأول مرة على مستوى البلاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,629

مدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر جديدة، لتكمل حالة الطوارئ بذلك ثلاث سنوات منذ فرضها لأول مرة على مستوى الجمهورية، حسبما نقلت "الحرة" عن الجريدة الرسمية.

وذكر قرار الرئيس المصري أنه "نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرر رئيس الجمهورية أن تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الأحد 27 يناير 2020".

وشدد على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وأعلنت حالة الطوارئ في أرجاء مصر كافة بعد اعتداءين نفذهما متطرفون في التاسع من أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والإسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلاً.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,076
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,080
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,508
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,144

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة