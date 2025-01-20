ظروف أمنية خطيرة.. "السيسي" يمدد "الطوارئ" 3 أشهر في جميع أنحاء مصر

أكملت 3 سنوات منذ فرضها لأول مرة على مستوى البلاد

مدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر جديدة، لتكمل حالة الطوارئ بذلك ثلاث سنوات منذ فرضها لأول مرة على مستوى الجمهورية، حسبما نقلت "الحرة" عن الجريدة الرسمية.

وذكر قرار الرئيس المصري أنه "نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرر رئيس الجمهورية أن تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الأحد 27 يناير 2020".

وشدد على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وأعلنت حالة الطوارئ في أرجاء مصر كافة بعد اعتداءين نفذهما متطرفون في التاسع من أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والإسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلاً.