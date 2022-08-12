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مليشيا تركيا في سوريا.. نهب لمنازل المواطنين وقتال على الغنائم

الاشتباكات أسفرت عن وقوع جرحى في مناطق نبع السلام بالحسكة

تشتعل النيران بين المليشيات الموالية لتركيا في مناطق "نبع السلام" في ريف الحسكة؛ بسبب خلافها على توزيع المسروقات المنهوبة من منازل وممتلكات المواطنين السوريين في مناطق رأس العين وتل تمر.

وأفادت مصادر "المرصد السوري"، بأن قرى شلاح وذيابية ريحانية شهدت اقتتالًا بين عناصر "السلطان مراد" من جهة و"أحرار الشرقية" من جهة أخرى، خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد بيع الأولى حصة الثانية من المسروقات، تزامنًا مع استعداد قسم من العناصر لمغادرة مناطق "نبع السلام" والتوجه إلى مناطق أخرى.

كما أسفرت الاشتباكات عن وقوع جرحى من الطرفين، بعضهم في حالات خطيرة.

وتُواصل الفصائل الموالية لتركيا في مناطق "نبع السلام" ارتكابها الانتهاكات بحق المواطنين السوريين والتصرف في ممتلكاتهم وسرقتها؛ حيث أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 7 أغسطس، بأن الفصائل تسرق ما تبقى من أثاث المنازل في قرية تل محمد في ريف أبو راسين.

كما أضرمت الفصائل النيران في منزل أحد المدنيين من المكون العربي في قرية أم عشبة.

وكانت الفصائل الموالية لتركيا قد افتتحت ورشًا لإعادة تدوير البلاستيك وتصنيع الأنابيب الزراعية؛ نظرًا لتوفر الخامات اللازمة لهذه الصناعات، وسرقت كميات كبيرة من أنابيب الري من المشاريع الزراعية في ريف رأس العين وتل تمر وأبو راسين.

المليشيات الموالية لتركيا مناطق نبع السلام

الرئيسية/ أخبار العالم

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مليشيا تركيا في سوريا.. نهب لمنازل المواطنين وقتال على الغنائم
سبق

تشتعل النيران بين المليشيات الموالية لتركيا في مناطق "نبع السلام" في ريف الحسكة؛ بسبب خلافها على توزيع المسروقات المنهوبة من منازل وممتلكات المواطنين السوريين في مناطق رأس العين وتل تمر.

وأفادت مصادر "المرصد السوري"، بأن قرى شلاح وذيابية ريحانية شهدت اقتتالًا بين عناصر "السلطان مراد" من جهة و"أحرار الشرقية" من جهة أخرى، خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد بيع الأولى حصة الثانية من المسروقات، تزامنًا مع استعداد قسم من العناصر لمغادرة مناطق "نبع السلام" والتوجه إلى مناطق أخرى.

كما أسفرت الاشتباكات عن وقوع جرحى من الطرفين، بعضهم في حالات خطيرة.

وتُواصل الفصائل الموالية لتركيا في مناطق "نبع السلام" ارتكابها الانتهاكات بحق المواطنين السوريين والتصرف في ممتلكاتهم وسرقتها؛ حيث أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 7 أغسطس، بأن الفصائل تسرق ما تبقى من أثاث المنازل في قرية تل محمد في ريف أبو راسين.

كما أضرمت الفصائل النيران في منزل أحد المدنيين من المكون العربي في قرية أم عشبة.

وكانت الفصائل الموالية لتركيا قد افتتحت ورشًا لإعادة تدوير البلاستيك وتصنيع الأنابيب الزراعية؛ نظرًا لتوفر الخامات اللازمة لهذه الصناعات، وسرقت كميات كبيرة من أنابيب الري من المشاريع الزراعية في ريف رأس العين وتل تمر وأبو راسين.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
09:43 AM

مليشيا تركيا في سوريا.. نهب لمنازل المواطنين وقتال على الغنائم

الاشتباكات أسفرت عن وقوع جرحى في مناطق نبع السلام بالحسكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشتعل النيران بين المليشيات الموالية لتركيا في مناطق "نبع السلام" في ريف الحسكة؛ بسبب خلافها على توزيع المسروقات المنهوبة من منازل وممتلكات المواطنين السوريين في مناطق رأس العين وتل تمر.

وأفادت مصادر "المرصد السوري"، بأن قرى شلاح وذيابية ريحانية شهدت اقتتالًا بين عناصر "السلطان مراد" من جهة و"أحرار الشرقية" من جهة أخرى، خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد بيع الأولى حصة الثانية من المسروقات، تزامنًا مع استعداد قسم من العناصر لمغادرة مناطق "نبع السلام" والتوجه إلى مناطق أخرى.

كما أسفرت الاشتباكات عن وقوع جرحى من الطرفين، بعضهم في حالات خطيرة.

وتُواصل الفصائل الموالية لتركيا في مناطق "نبع السلام" ارتكابها الانتهاكات بحق المواطنين السوريين والتصرف في ممتلكاتهم وسرقتها؛ حيث أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 7 أغسطس، بأن الفصائل تسرق ما تبقى من أثاث المنازل في قرية تل محمد في ريف أبو راسين.

كما أضرمت الفصائل النيران في منزل أحد المدنيين من المكون العربي في قرية أم عشبة.

وكانت الفصائل الموالية لتركيا قد افتتحت ورشًا لإعادة تدوير البلاستيك وتصنيع الأنابيب الزراعية؛ نظرًا لتوفر الخامات اللازمة لهذه الصناعات، وسرقت كميات كبيرة من أنابيب الري من المشاريع الزراعية في ريف رأس العين وتل تمر وأبو راسين.

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