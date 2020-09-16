الطائف.. قسم لصناعة وصيانة الأطراف الصناعية والمستفيدين 800 في 8 أشهر

بمجمع الملك فيصل الطبي

قدّم قسم الأطراف الصناعية بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، خدمات متنوعة لأكثر من 800 مستفيد منذ بداية يناير وحتى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري 2020م.

ويعتبر القسم من أهم الأقسام الحيوية على مستوى أقسام التأهيل الطبي في محافظة الطائف، حيث يعّد القسم الوحيد بالمحافظة الذي يقوم بخدمة جميع المستشفيات الطرفية والداخلية.

وأوضح مسؤولو مجمع الملك فيصل الطبي بان القسم تم تجهيزه بأحدث الاجهزة الطبية الحديثة وذلك للوصول بالخدمة إلى اعلى مستويات الجودة في صناعة الاطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ويعد القسم حالياً من أكبر أقسام الأطراف الصناعية على مستوى المساحة الإنشائية من بين جميع أقسام التأهيل الطبي بالمملكة.

وأكدوا أنه يجري العمل حالياً على استقطاب كفاءات عالية من الكوادر الطبية المتخصصة في صناعة الأطراف الصناعية.

وعن الخدمات التي يقدمها القسم، أشار مسؤولو المجمع إلى أنها تشتمل على صناعة وتوفير الأطراف الصناعية للمستفيدين وتوفير أجهزة المساعدة، وصيانة الاطراف الصناعية، والعديد من الخدمات.

وأبانوا أن القسم يستقبل العديد من الحالات المرضية لدى الأطفال ولدى كبار السن، منها على سبيل المثال من يعانون من أمراض الشلل الدماغي لدى الأطفال، وحالات البتر السفلية بأنواعها وغيرها من الحالات، مؤكدين أن القسم يعمل لمساعدة المراجعين على العودة لممارسة حياتهم الطبيعية والاعتماد على النفس بعد تأهيلهم وصناعة الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية لهم.