"تعليم محايل" يدرّب موظفي الإدارات الحكومية على "لغة الإشارة"

نظمت إدارة تعليم محايل، دورةً تدريبيةً لموظفي الإدارات الحكومية على لغة الإشارة لخدمة المحتاجين من المتعاملين والمراجعين.

وواجه محمد بن أحمد أبو طالب، أحد المعاقين حركياً، وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي، ومدير التعليم منصور آل شريم، بعدة مطالب اعتبرها من أبسط ما يريده المعاق.

ولخّص أبو طالب مطالبه والفئة المماثلة لحالته بضرورة إعطاء ذوي الإعاقة حقوقهم في المداخل والمواقف وأماكن العمل، وتسهيل كل الظروف التي تجعلهم كأقرنائهم الأسوياء لينعموا بما ينعم به غيرهم.

وأمام هذا وجّه وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي جميع الجهات بعمل اللازم حيال توفير كل ما يحتاجه المعاقون في المحافظة ومراكزها.

وشدد مدير التعليم بمحايل منصور آل شريم، على تسخير كل الإمكانات وتوفير كل ما تحتاجه هذه الفئة في كافة مرافق التعليم والمدارس.

وفي الختام كُرّم المشاركون في الدورة ومنحوا شهادات المشاركة في البرنامج.