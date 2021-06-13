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"الغذاء والدواء": ضبط أكثر من 106 أطنان من منتجات الأغذية المخالفة بالرياض

قالت: خلال الربع الثاني من العام الحالي.. نتيجة الجولات الرقابية لمفتشي الهيئة

أسفرت جولات الرصد والتقصي الميدانية لمفتشي الهيئة العامة للغذاء والدواء على منشآت الأغذية الخاضعة لرقابتها بمنطقة الرياض، عن ضبط وحجز أكثر من (106) أطنان من المنتجات الغذائية المخالفة؛ وذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021م.

وتنوعت المخالفات المرصودة ما بين منتجات غذائية مخالفة لمتطلبات اللائحة الفنية السعودية رقم (SFDA.FD 2233) الخاصة بـ"اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة"، وعدم ذكر الدهون المتحولة والسكريات المضافة، وعدم كتابة هذه البيانات باللغة العربية، إضافة إلى ضبط منتجات غذائية مخالفة لمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية رقم (GSO 9: 2013) "بطاقات المواد الغذائية المعبأة" لاستخدام مكون غير مدون على البطاقة الغذائية، واستخدام مواد محظورة في عملية الإنتاج، ومنتجات عسل مجهولة المصدر، وبلغت كميات هذه الأغذية أكثر من (38) طنًّا، وبعد تزويد "الهيئة" بمصدر المنتجات المجهولة وتصحيح البطاقة الغذائية على هذه المنتجات؛ تم فك حجزها.

وأوضحت "الغذاء والدواء" أنه اتضح من جولات الرصد، وجود منشآت تقوم بالإنتاج دون الحصول على التراخيص اللازمة الخاصة بالمنشأة وتسجيل المنتجات في الأنظمة الإلكترونية بالهيئة، وبلغ إجمالي ما تم ضبطه أكثر من (68) طنًّا.

وألزمت "الهيئة" أصحاب هذه المنشآت بعمل عدد من التحاليل المخبرية المطلوبة؛ للتأكد من سلامتها ومطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، بعد أن تم إيقاف خطوط الإنتاج في هذه المنشآت لحين حصولها على تراخيص مزاولة النشاط.

وتُواصل "الهيئة" جهودها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنتجات الغذائية؛ بدءًا من تصنيعها وتخزينها ونقلها في ظروف صحية، حتى وصولها وعرضها في منافذ البيع.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

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"الغذاء والدواء": ضبط أكثر من 106 أطنان من منتجات الأغذية المخالفة بالرياض
سبق

أسفرت جولات الرصد والتقصي الميدانية لمفتشي الهيئة العامة للغذاء والدواء على منشآت الأغذية الخاضعة لرقابتها بمنطقة الرياض، عن ضبط وحجز أكثر من (106) أطنان من المنتجات الغذائية المخالفة؛ وذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021م.

وتنوعت المخالفات المرصودة ما بين منتجات غذائية مخالفة لمتطلبات اللائحة الفنية السعودية رقم (SFDA.FD 2233) الخاصة بـ"اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة"، وعدم ذكر الدهون المتحولة والسكريات المضافة، وعدم كتابة هذه البيانات باللغة العربية، إضافة إلى ضبط منتجات غذائية مخالفة لمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية رقم (GSO 9: 2013) "بطاقات المواد الغذائية المعبأة" لاستخدام مكون غير مدون على البطاقة الغذائية، واستخدام مواد محظورة في عملية الإنتاج، ومنتجات عسل مجهولة المصدر، وبلغت كميات هذه الأغذية أكثر من (38) طنًّا، وبعد تزويد "الهيئة" بمصدر المنتجات المجهولة وتصحيح البطاقة الغذائية على هذه المنتجات؛ تم فك حجزها.

وأوضحت "الغذاء والدواء" أنه اتضح من جولات الرصد، وجود منشآت تقوم بالإنتاج دون الحصول على التراخيص اللازمة الخاصة بالمنشأة وتسجيل المنتجات في الأنظمة الإلكترونية بالهيئة، وبلغ إجمالي ما تم ضبطه أكثر من (68) طنًّا.

وألزمت "الهيئة" أصحاب هذه المنشآت بعمل عدد من التحاليل المخبرية المطلوبة؛ للتأكد من سلامتها ومطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، بعد أن تم إيقاف خطوط الإنتاج في هذه المنشآت لحين حصولها على تراخيص مزاولة النشاط.

وتُواصل "الهيئة" جهودها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنتجات الغذائية؛ بدءًا من تصنيعها وتخزينها ونقلها في ظروف صحية، حتى وصولها وعرضها في منافذ البيع.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
12:56 PM
اخر تعديل
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
03:25 PM

"الغذاء والدواء": ضبط أكثر من 106 أطنان من منتجات الأغذية المخالفة بالرياض

قالت: خلال الربع الثاني من العام الحالي.. نتيجة الجولات الرقابية لمفتشي الهيئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أسفرت جولات الرصد والتقصي الميدانية لمفتشي الهيئة العامة للغذاء والدواء على منشآت الأغذية الخاضعة لرقابتها بمنطقة الرياض، عن ضبط وحجز أكثر من (106) أطنان من المنتجات الغذائية المخالفة؛ وذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021م.

وتنوعت المخالفات المرصودة ما بين منتجات غذائية مخالفة لمتطلبات اللائحة الفنية السعودية رقم (SFDA.FD 2233) الخاصة بـ"اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة"، وعدم ذكر الدهون المتحولة والسكريات المضافة، وعدم كتابة هذه البيانات باللغة العربية، إضافة إلى ضبط منتجات غذائية مخالفة لمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية رقم (GSO 9: 2013) "بطاقات المواد الغذائية المعبأة" لاستخدام مكون غير مدون على البطاقة الغذائية، واستخدام مواد محظورة في عملية الإنتاج، ومنتجات عسل مجهولة المصدر، وبلغت كميات هذه الأغذية أكثر من (38) طنًّا، وبعد تزويد "الهيئة" بمصدر المنتجات المجهولة وتصحيح البطاقة الغذائية على هذه المنتجات؛ تم فك حجزها.

وأوضحت "الغذاء والدواء" أنه اتضح من جولات الرصد، وجود منشآت تقوم بالإنتاج دون الحصول على التراخيص اللازمة الخاصة بالمنشأة وتسجيل المنتجات في الأنظمة الإلكترونية بالهيئة، وبلغ إجمالي ما تم ضبطه أكثر من (68) طنًّا.

وألزمت "الهيئة" أصحاب هذه المنشآت بعمل عدد من التحاليل المخبرية المطلوبة؛ للتأكد من سلامتها ومطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، بعد أن تم إيقاف خطوط الإنتاج في هذه المنشآت لحين حصولها على تراخيص مزاولة النشاط.

وتُواصل "الهيئة" جهودها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنتجات الغذائية؛ بدءًا من تصنيعها وتخزينها ونقلها في ظروف صحية، حتى وصولها وعرضها في منافذ البيع.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

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