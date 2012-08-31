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لدعم طلاب وطالبات هجر وقرى مكة.. "الفيصل" يطلق حملة التعليم عن بُعد

نصف مليون ريال لدعم إدارات التعليم بالمنطقة وتوفير أجهزة ذكية وشرائح إنترنت

أطلق مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، حملة "التعليم عن بُعد"؛ معلنًا دعم إمارة مكة بمبلغ نصف مليون ريال لدعم إدارات التعليم بالمنطقة.

وتفصيلًا، قالت إمارة مكة: إن ‏أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل خلال حفل #‎ملتقى_مكة_الثقافي، أعلن عن إطلاق حملة "التعليم عن بُعد"، ودعم ‎#إمارة_مكة الحملة بمبلغ نصف مليون ريال.

وتهدف الحملة إلى دعم إدارات التعليم بتوفير أجهزة ذكية وشرائح إنترنت للطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود في قرى وهجر منطقة مكة المكرمة.

خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لدعم طلاب وطالبات هجر وقرى مكة.. "الفيصل" يطلق حملة التعليم عن بُعد
سبق

أطلق مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، حملة "التعليم عن بُعد"؛ معلنًا دعم إمارة مكة بمبلغ نصف مليون ريال لدعم إدارات التعليم بالمنطقة.

وتفصيلًا، قالت إمارة مكة: إن ‏أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل خلال حفل #‎ملتقى_مكة_الثقافي، أعلن عن إطلاق حملة "التعليم عن بُعد"، ودعم ‎#إمارة_مكة الحملة بمبلغ نصف مليون ريال.

وتهدف الحملة إلى دعم إدارات التعليم بتوفير أجهزة ذكية وشرائح إنترنت للطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود في قرى وهجر منطقة مكة المكرمة.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
11:59 AM

لدعم طلاب وطالبات هجر وقرى مكة.. "الفيصل" يطلق حملة التعليم عن بُعد

نصف مليون ريال لدعم إدارات التعليم بالمنطقة وتوفير أجهزة ذكية وشرائح إنترنت

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أطلق مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، حملة "التعليم عن بُعد"؛ معلنًا دعم إمارة مكة بمبلغ نصف مليون ريال لدعم إدارات التعليم بالمنطقة.

وتفصيلًا، قالت إمارة مكة: إن ‏أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل خلال حفل #‎ملتقى_مكة_الثقافي، أعلن عن إطلاق حملة "التعليم عن بُعد"، ودعم ‎#إمارة_مكة الحملة بمبلغ نصف مليون ريال.

وتهدف الحملة إلى دعم إدارات التعليم بتوفير أجهزة ذكية وشرائح إنترنت للطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود في قرى وهجر منطقة مكة المكرمة.

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