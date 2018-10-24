الناقد "الغذامي" يستعرض كتابه "مآلات الفلسفة" بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة

في لقاء الليلة في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض

يستعرض الناقد الدكتور عبدالله الغذامي كتابه النقدي "مآلات الفلسفة" خلال الندوة التي تقيمها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، ضمن البرنامج الثقافي للمكتبة للعام 2021م في لقاء بعنوان "الفلسفة والمفاهيم الكبرى".

ويقام اللقاء الليلة بقاعة الخدمات والاطلاع بفرع المكتبة بطريق خريص، ويديره الدكتور عبدالمحسن العقيلي، ويقام حضوريا، وضمن الإجراءات الاحترازية، كما يبث على مواقع المكتبة على الشبكة العنكبوتية.

ويتضمن كتاب " مآلات الفلسفة.. من الفلسفة إلى النظرية" أربعة فصول حملت العناوين التالية: الفلسفة اليوم، والفلسفة والأسئلة الكبرى، والمفاهيم الكبرى، والفلسفة والحكمة.

ينطلق "الغذامي" في الكتاب من فكرة تحول الفلسفة إلى نظرية، ويلخص ذلك بالقول، كما جاء على الغلاف الخلفي للكتاب: "رأى بعض الفزيائيين الكبار دانييل دانيت منكبًا على كتب الفلسفة، فتعجبوا من فيلسوف معاصر لما يزل يعتمد على الفلاسفة القدامى ولم يجد دينيت من دفاع غير أن قال: إننا نقرأ للكبار كي نتجنب أخطاءهم، ولو لم نفعل لكررنا الأخطاء ذاتها، هذه هي أطروحة هذا الكتاب عن حال الفلسفة ومآلاتها التي تقتضي صيغة عصرية تؤسس لحيوية جديدة تقيم للفلسفة قيمة معرفية تتفق مع روح العصر".

في فصول الكتاب نقاش جديد ورؤية جديدة في استمرارية الفلسفة التي لن تموت -كما يرى الغذامي- ولكنها تحتاج إلى أن تتطور لتواكب العصر وتكرس القيم والتعددية الثقافية والتفكير الناقد الذي يصل لنقد الخطاب الذاتي.

وللناقد الدكتور عبدالله الغذامي أستاذ النقد والنظرية في كلية الآداب، قسم اللغة العربية، بجامعة الملك سعود بالرياض مؤلفات متعددة تسهم في قراءة الأنساق الثقافية العربية من أبرزها: الخطيئة والتكفير، والمرأة واللغة، والنقد الثقافي، والثقافة التليفزيونية، الليبرالية الجديدة، الجنوسة النسقية، والسردية الحرجة وغيرها من المؤلفات التي تبلغ 30 كتابا.

ويأتي البرنامج الثقافي لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة ليستشرف أحدث الرؤى الثقافية والمعرفية التي تعبر عن قيم اللحظة الثقافية الراهنة، كما تسعى المكتبة إلى قراءة الواقع الثقافي بمختلف أسئلته وطروحاته وبشموليته المحلية والعربية والعالمية.